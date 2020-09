Mehr Platz für Fuhrpark

Anpacken an Oberschelds Waldschwimmbad: Mitglieder des Fördervereins bauen eine Fuhrpark-Garage. Foto: Hans-Jürgen Ramisch

Dillenburg-Oberscheld (red). Mitglieder des Fördervereins des Waldschwimmbads in Oberscheld haben eine Doppelgarage errichtet. Die im Laufe der Jahre zusätzlich angeschafften Gegenstände können nun darin untergebracht werden, denn im Hauptgebäude gab es keinen Platz mehr dafür.

In Absprache mit den Servicebetrieben und dem Bauamt war das Bauprojekt genehmigt worden. Das Dillenburger Hochbauamt und Vereinsmitglieder übernahmen das Einmessen der Grundplatte, ehe diese aus Beton gegossen wurde. Eine Fachfirma lieferte und montierte dann die Garage. Für Installations- und Einrichtungsarbeiten waren wieder die Mitglieder an der Reihe. Mit einer Spende an die Stadt finanzierte der Verein den Bau der Garage, deren Gesamtkosten - ohne ehrenamtliche Tätigkeiten - sich auf rund 10 000 Euro beliefen.