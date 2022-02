Menschen ehrenamtlich helfen: Das THW Dillenburg sucht neue Mitstreiter

Das THW in Aktion: Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wünschen sich Verstärkung. Foto: THW Dillenburg

DILLENBURG - Das Technische Hilfswerk Dillenburg will trotz der Pandemie auch in diesem Jahr eine Grundausbildung für Einsteiger anbieten und sucht Frauen und Männer, die mitmachen möchten. Dazu gibt es am 14. Februar einen digitalen Informationsabend.

Mitmachen und somit anderen Menschen helfen kann jeder ab 17 Jahren. Wie das funktioniert, wird in der neuen Ausbildungseinheit 2022 vermittelt, die Ende Februar beginnt und den Einstieg in den ehrenamtlichen THW-Dienst bedeutet. Danach erfolgt eine Spezialisierung.

In Dillenburg gibt es zusätzlich zur Basiseinheit "Technischer Zug" die Fachgruppen "Notversorgung", "Räumen" und den Fachzug "Logistik".

Das Einzugsgebiet des Dillenburger THW sind alle Städte und Gemeinden des ehemaligen Dillkreises. Besonderes Interesse möchte das THW für die neue Logistik-Einheit wecken, die gerade in Dillenburg aufgebaut wird. Sie dient dazu, alle Hilfsorganisationen an Einsatzstellen mit Nachschub zu versorgen oder defektes Gerät zu reparieren. Dafür ist der Ortsverband mit leistungsfähigen Fahrzeugen ausgestattet worden. Die Logistikeinheit hatte 2021 im Ahrtal ihren ersten großen Einsatz.

Wie funktioniert die Ausbildung, welche Möglichkeiten der Spezialisierung gibt es? Darüber wird am Montag, 14. Februar, ab 19 Uhr informiert. Interessenten werden gebeten, sich vorab per E-Mail unter info @thw-dillenburg.de zu melden. Sie erhalten dann den Zugangscode für eine Videokonferenz. Wer sich danach zum Mitmachen entscheidet, kann sich für den ersten Ausbildungstermin anmelden. Mehr zur THW-Arbeit gibt es unter www.thw-dillenburg.de.