Menschen mit Behinderung sind wichtiger Teil der Berufswelt

Stolz auf die Fotos Arbeit (v.l.): Nadine Franz, Manuela Schneider, Achim Becker (für Marcel Walter), Lena Nasartschuk, Bennett Kinner, Jan Maiwald, Stephan Hick und Steffen Hofmann. Foto: Lebenshilfe Dillenburg

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Menschen mit Behinderung, die "arbeiten, wo andere auch arbeiten": So lautet auch der Titel einer Foto-Ausstellung, die noch bis Dienstag, 24. Mai, in der Sparkasse in Dillenburg zu sehen ist. Danach wandert sie für vier Wochen zur Sparkasse in Herborn.

Acht Fotos, acht Menschen mit Behinderung, acht unterschiedliche Arbeitsplätze: Feuerwehr, Altenpflegeheim, Metallverarbeitung, Elektroservice, Torbauer, Hotel, Schule, Tagespflege - so vielseitig wie die Stellen sind auch die Menschen, die auf diesen Plätzen eine neue berufliche Heimat gefunden haben.

Bei ihrer Tätigkeit begleitet hat sie der Fotograf Marvin Ruppert. "Er hat auf künstlerische Weise dazu beigetragen, dass wahrgenommen wird, wie wertvoll Menschen mit Behinderung für die Betriebe sind, in denen sie arbeiten", erläuterte Lebenshilfe-Kulturreferent Sascha Kirchhoff. Gemeinsam mit Lisa Sieber vom Sozialen Dienst der Betriebsintegrierten Beschäftigung (BiB) der Lebenshilfe Dillenburg hatte er das Projekt geplant und umgesetzt. Finanziell unterstützt wurde das Foto-Projekt von der Rittal Foundation und der Sparkasse Dillenburg. "Die letzte Ausstellung in unserem Haus liegt schon etwas länger zurück", sagte Sparkassen-Vorstand Michael Lehr bei der Vernissage. "Daher freue ich mich sehr, dieses Projekt zu unterstützen und mal wieder viele Gäste hier begrüßen zu dürfen."

"Die Betriebsintegrierte Beschäftigung ist ein hessenweites Erfolgsprojekt, das sich vor allem in unserer Region dank der Unterstützung der vielen Betriebe so gut entwickelt hat", sagte Lebenshilfe-Vorstand Dirk Botzon.

49 BiB-Beschäftigen arbeiten bei 38 heimischen Firmen

Knapp zehn Prozent der Beschäftigten der Dillenburger Werkstätten seien in Betrieben des ersten Arbeitsmarkts: 49 BiB-Beschäftigte in 38 heimischen Unternehmen. "Wir freuen uns, dass dieser Bereich nun durch so ausdrucksstarke Bilder, die das Thema Arbeitswelt und Inklusion perfekt verbinden, Aufmerksamkeit erhält", sagte er.