Messe "LebensArt" kehrt nach Dillenburg zurück

Deko-Objekte in Hülle und Fülle sind bei der "LebensArt" vom 24. bis 26. Juni in Dillenburg zu finden. Archivfoto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die "LebensArt" kehrt zurück nach Dillenburg: Vom 24. bis 26. Juni macht die Messe rund um Haus, Wohnen, Garten und Lifestyle Station in Landgestüt, Wilhelmstraße und Hofgarten. Wir verlosen zehn Mal zwei Freikarten für das Ereignis.

Nahezu alles rund um die Themen Garten, Wohnen und Lifestyle ist bei der "LebensArt" zu sehen und zu erwerben, verspricht die veranstaltende Lübecker "Das Agenturhaus GmbH". Von kleinen Dekorationen bis hin zu größeren Investitionen in Sachen Renovierung und Ausbau reicht das Portfolio. Ausgefallene Kleidung und Accessoires wie Taschen und Schmuck sind ebenfalls zu finden.

Musik und Kulinarisches gehören zum Angebot

Kulinarische Leckereien aus aller Welt gehören auch zum Angebot der Messe. Vor Ort muss ebenfalls niemand Hunger leiden: Verschiedene Genussoasen laden zum Schlemmen und Verweilen ein. Für die musikalische Unterhaltung an allen drei Tagen sorgt das Duo "Jazz Inspired".

Die "LebensArt" in Dillenburg ist vom 24. bis 26. Juni (Freitag bis Sonntag) jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt acht Euro. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener.

Mit etwas Glück können Sie zwei Freikarten für den Besuch der Messe an einem der drei Tage gewinnen. Schicken Sie uns dazu bitte unter dem Stichwort "LebensArt" eine E-Mail an lokalredaktion-dill@vrm.de oder eine Postkarte an Redaktionszentrale Dillenburg, Markstraße 15, 35683 Dillenburg. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen, den Wohnort und eine Telefonnummer hinzuzufügen. Einsendeschluss ist Montag, 20. Juni, 12 Uhr. Es gilt das Datum des Poststempels. Gegen Vorlage des Personalausweises können sich die Gewinner ihre Tickets an der Tageskasse abholen. Hinweis: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Verarbeitung Ihrer Daten, die Sie uns dazu zur Verfügung stellen, für die Aktion durch uns bereit und erlauben uns deren Weitergabe an den Stifter des Preises im Gewinnfall sowie die Veröffentlichung der Gewinnernamen und des Wohnorts in der Tageszeitung und im Internet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.