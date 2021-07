Metaller-Protest in Dillenburg gegen Werksschließung

Protest vor der Zentrale: Mehr als die Hälfte der Belegschaft aus dem Linde + Wiemann-Werk in Georgsheil demonstriert am Dienstagvormittag am Stammsitz in Dillenburg. Foto: IG Metall Herborn

DILLENBURG/SÜDBROOKMERLAND-GEORGSHEIL - Dillenburg/Südbrookmerland-Georgsheil (red). Protest am Dienstag bei Linde + Wiemann: Das Dillenburger Unternehmen will sein Werk in Georgsheil bei Emden in Niedersachsen schließen. Aus Unmut über diese Entscheidung und darüber, dass die Verhandlungen über einen Sozialplan noch nicht zu einer für sie befriedigenden Lösung geführt haben, ist über die Hälfte der rund 90-köpfigen Belegschaft aus Ostfriesland zu einer Demonstration vor der Zentrale des Automobilzulieferers gekommen.

IG Metall kritisiert Schlag ins

Gesicht der Beschäftigten

Seit über einem halben Jahr befinden sich Betriebsrat und Vertreter des Unternehmens im Konflikt um die beabsichtigte Schließung des Werkes nordöstlich von Emden und eine für die Belegschaft angemessene Sozialplanlösung inklusive einer sogenannten Transfergesellschaft.

"Die Belegschaft ist nicht nur enttäuscht vom Beschluss zur Werksschließung", heißt es in einer Mitteilung der IG Metall in Herborn, "sondern auch von der mangelnden Bereitschaft des Managements, einen angemessenen finanziellen Beitrag zu einer Sozialplanlösung zu leisten." Gemessen an den langen Betriebszugehörigkeitszeiten sei das bisherige Angebot des Unternehmens ein weiterer Schlag ins Gesicht der Beschäftigten. "Bisher sollen sich die Beschäftigten mit deutlich weniger Abfindungen zufriedengeben, als das bisher bei Sozialplänen im Unternehmen üblich war."

Seit Wochen gab es deshalb Warnstreiks, und nach einer Urabstimmung am 15. Juli für einen Sozialtarifvertrag und eine sogenannte "Transfer-plus-Lösung" auch mehrtägige Streiks. Während eines 36-Stunden-Streiks "besuchten" nun am frühen Dienstagmorgen mehr als die Hälfte der Beschäftigten die Firmenzentrale in Dillenburg.

Der dortige Betriebsratsvorsitzende Martin Fuchs, zugleich Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Herborn, forderte den neuen Vorstandssprecher Michael Hengstmann auf, ein angemessenes und verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen: "Das haben die Beschäftigten in Emden verdient, die mit ihrer Arbeit jahrzehntelang zum Erfolg beigetragen haben, und nun völlig unverschuldet ihren Arbeitsplatz verlieren sollen."