Michael Heidrich geht still und leise

Michael Heidrich leitet seit Dezember 2006 das Amtsgericht Dillenburg. Der 65-Jährige geht am 30. Juni nach über 40 Jahren in der Justiz in den Ruhestand. Foto: Christoph Weber
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DER WEG VOM STUDIUM ZUM DIREKTOR
Michael Heidrich hat in Frankfurt studiert. Es folgte ein Referendariat in Frankfurt, Offenbach, Darmstadt und Speyer. Anschließend wurde er in Offenbach, Hanau und Gelnhausen eingesetzt. 1985 war er erstmals im hiesigen Amtsbezirk Limburg beim Landgericht in Limburg und beim Amtsgericht in HerbornIn dieser Zeit wurde er auch zum Richter auf Lebenszeit ernannt. Nach der Wiedervereinigung wurde Heidrich auf eigenen Wunsch nach Thüringen abgeordnet, wo er zunächst beim Bezirksgericht in Gera und anschließend zwei Jahre beim Oberlandesgericht Jena arbeitete. Im Jahr 1997 zurück in heimischen Gefilden, war der Richter wieder kurz in Herborn, dann in Limburg. Von dort wurde er ans Oberlandesgericht Frankfurt abgeordnet, um anschließend sieben Jahre lang am Landgericht Limburg stellvertretender Leiter und gleichzeitig Leiter der Zweigstelle Hadamar, ehe er im Dezember 2006 als Direktor das Amtsgerichts Dillenburg übernahm.
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