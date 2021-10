Ministerpräsident zeichnet Oberschelder und Sinner aus

Ehrung im Kloster Eberbach: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeichnet Franz Kern aus Oberscheld mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Foto: Ralf Riehl/Hessische Staatskanzlei

ELTVILLE/DILLENBURG/SINN - Hessen feiert in diesem Jahr sein 75. Gründungsjubiläum. Aus diesem Grund würdigt Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in diesem Jahr gleich 75 Landesbewohner, die sich in außerordentlicher Weise für das Gemeinwohl eingesetzt haben. In einer Feierstunde im Kloster Eberbach sind nun 60 der 75 Personen geehrt worden. Mit dabei: Franz Kern aus Oberscheld und Uwe Sauer aus Sinn.

"Jede Person, die hier heute ausgezeichnet wurde, ist unverzichtbar für unser Land", würdigte Ministerpräsident Bouffier die Geehrten.

Für sein vielfältiges Engagement in verschiedenen Bereichen verlieh Bouffier dem Oberschelder Franz Kern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Seit der Gründung im Jahr 2005 steht Kern dem Förderverein Waldschwimmbad Oberscheld als Vorsitzender vor. In diese Zeit fielen umfangreiche Sanierungen und etliche Neuerungen. Bei Kern liefen und laufen nahezu alle Aufgaben zusammen, er ist Leiter, Mitarbeiter, Personalmanager für technische Arbeitskräfte sowie Ansprechpartner für jedermann.

70 000 Arbeitsstunden

sparen 700 000 Euro ein

Unter seiner Leitung wurden bis Ende 2017 bereits mehr als 70 000 ehrenamtliche Arbeitsstunden erbracht. Der Stadt Dillenburg, die weiterhin Betreiber des Bades ist, hat der Förderverein dadurch schon 700 000 Euro eingespart.

Bereits im Jahr 1957 begann Kerns Engagement beim Deutschen Roten Kreuz (DRK). 1964 wurde er stellvertretender Bereitschaftsleiter in Oberscheld, von 1966 bis 1999 war er dann Bereitschaftsleiter. In diese Zeit fiel 1986 auch die Gründung einer Jugendrotkreuz-Gruppe im Ort. Nach seinem altersbedingten Ausscheiden engagierte sich Kern noch als Begleiter bei den DRK-Seniorenreisen. Außerdem engagiert sich Kern in der katholischen Pfarrei "Herz Jesu" Dillenburg. 1968 erstmals in den Pfarrgemeinderat gewählt, gehörte er mit Ausnahme einer Amtszeit diesem synodalen Gremium bis 2015 an, wobei er über viele Jahre auch Mitglied des Vorstandes war. Darüber hinaus war er für zwei Amtszeiten ein vom Pfarrgemeinderat gewähltes Mitglied im Verwaltungsrat der Pfarrei. Um seinen Glauben auch weiterzugeben, ließ Kern sich zudem zum Lektor ausbilden und ist in dieser Funktion seit fast 50 Jahren tätig.

Bereits in den 70er-Jahren sah Kern die Notwendigkeit für ein eigenes Gotteshaus in Oberscheld. 1977 konnte das "Roncalli-Haus" eingeweiht werden, das seitdem zentraler Mittelpunkt der Katholiken in Oberscheld ist.

Nicht zuletzt ist Kern seit 1959 im Carnevalsverein 1953 Oberscheld (CVO) aktiv und hat dort bis 2015 in der Bütt gestanden. Von 1974 bis 2006 war er Sitzungspräsident und wurde 2007 zum Ehrensitzungspräsidenten ernannt. Fünf Jahre war er stellvertretender CVO-Vorsitzender.

800 Mitglieder starker Verein hält das Freibad am Laufen

Die Liste von Kerns ehrenamtlichen Tätigkeiten ist damit aber noch nicht zu Ende. So ist er im Jugend-Arbeitskreis-Oberscheld (JAKOb) tätig. Daneben wirkt er seit 2002 als Schöffe im Ortsgericht und seit 2010 als Schiedsmann.

Für seine Verdienste in der Partnerschaftspflege mit der belgischen Stadt Diest wurde Kern mit dem Verdienstorden in Gold des Bundes Deutscher Karneval sowie 1989 mit dem Kulturehrenbrief der Oranienstadt Dillenburg ausgezeichnet. 1992 wurde ihm der Ehrenbrief des Landes Hessen verliehen.

Dem Sinner Uwe Sauer verlieh der Ministerpräsident für sein ehrenamtliches Engagement den Hessischen Verdienstorden am Bande. Besonders stark engagiert sich Sauer für den Förderverein Waldschwimmbad Sinn. Bei dessen Gründung im Jahr 2005 litt die Gemeinde Sinn unter finanziellen Problemen und der Weiterbetrieb des Freibades war fraglich, zumal Sanierungen erforderlich waren.

Der Förderverein hielt den Betrieb durch handwerkliche Dienstleistungen und Reparaturen im Außenbereich aufrecht. Außerdem kümmerten sich die Aktiven um Sauer um das Marketing. Schon im Jahr 2006 übernahm der Förderverein den Kioskbetrieb und konnte somit die Gemeinde finanziell entlasten. Mittlerweile betreibt der rund 800 Mitglieder starke Verein das Bad in Eigenregie.

Zudem ist Sauer seit 2008 Schöffe am Amtsgericht Dillenburg, seit 2019 darüber hinaus auch am Landgericht Limburg. Von 1993 bis 1996 war Sauer Mitglied der Gemeindevertretung, von 1996 bis 2001 gehörte er dem Gemeindevorstand an.