Mit 146 "Sachen" unterwegs

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER (red). In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizei an verschiedenen Orten inner- und außerhalb von Haiger und Dillenburg geblitzt. "Erfreulich waren die Ergebnisse innerhalb der Ortschaften", teilte die Polizei mit. Dort blieben die Geschwindigkeiten im Rahmen des Erlaubten. Außerhalb der Ortschaften bot sich ein anderes Bild. Von 25 gemessenen Fahrzeugen waren 13 zu schnell. Sieben Autofahrer bezahlten ein Verwarnungsgeld, die anderen sechs erwarten jetzt ihren Bußgeldbescheid und möglicherweise ein Fahrverbot. Unrühmlicher Spitzenreiter war der Fahrer eines Audi RS 3, der bei erlaubten 100 Stundenkilometern mit Tempo 146 unterwegs war.