Mit 4,5 Promille Unfall gebaut

DILLENBURG-DONSBACH - Mit einem Wert von 4,5 Promille im Atemalkohol, so berichtet es die Dillenburger Polizei, hat ein 35 Jahre alter Mann am Montagnachmittag in der Donsbacher Hauptstraße einen Unfall verursacht. Der Dillenburger hatte mit seinem Audi beim Vorfahren einen geparkten Skoda erwischt. Den Schaden an beiden Autos schätzten Polizisten vor Ort auf 8000 Euro. Als sie den 35-Jährigen dann in ein Alkotestgerät blasen ließen, staunten sie nicht schlecht über das Ergebnis. Für den Dillenburger folgten auf der Dienststelle eine Blutentnahme sowie das Sicherstellen seines Führerscheins. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.