Mit 70 durch die 30er-Zone: Verfolgungsjagd in Dillenburg

Die Dillenburger Polizei verfolgt einen 39-Jährigen mit Blaulicht. Symbolfoto: dpa

DILLENBURG - Am Donnerstagabend lieferte sich ein 39-Jähriger mit einer Dillenburger Polizeistreife eine Verfolgungsfahrt. Letztlich konnten die Ordnungshüter den Passat stoppen und den in Mittenaar lebenden Fahrer festnehmen. Die Ermittler suchen nun nach Verkehrsteilnehmern, die durch die rücksichtlose Fahrt gefährdet wurden. Das teilt die Polizei mit.

Radfahrer im Gegenverkehr geschnitten

Gegen 20.15 Uhr sei den Ordnungshütern der Passat am Jahnknoten aufgefallen, als dieser in Richtung Gymnasium abgebogen sei. Die Polizisten entschieden, den Fahrer zu kontrollieren, gaben entsprechende Anhaltezeichen und schalteten das Blaulicht ein. Sofort habe der Passatfahrer beschleunigt, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Fahrt habe über die Mittelfeldstraße in die Tiergartenstraße und von dort wieder zurück zur Jahnstraße geführt. Beim Abbiegen in die Berliner Straße habe der Passat im Gegenverkehr einen Radfahrer geschnitten.

Von der Berliner- sei die Fahrt - obwohl mittlerweile das Martinshorn des Streifenwagens angeschaltet war - weiter in die Hof-Feldbach-Straße gegangen. In den 30er-Zonen habe der Passat auf bis zu 70 km/h beschleunigt. Mit dieser Geschwindigkeit habe der VW das Einkaufszentrum passiert und sei in die Frankstraße abgebogen. Dort sei es den Polizisten gelungen, den Wagen zu stoppen und den 39-Jährige festzunehmen. Der in Mittenaar lebende Fahrer habe unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Er musste mit auf die Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zudem sei der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung habe er die Polizeistation wieder verlassen dürfen. Ihn würden nun Strafanzeigen wegen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erwarten.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass Verkehrsteilnehmer durch die rücksichtlose Flucht des Passatfahrers am Donnerstagabend (30. Dezember) gefährdet oder behindert wurden und suchen insbesondere nach dem Radfahrer, der an der Einmündung der Jahn- zur Berliner Straße durch den Passat geschnitten wurde.

Betroffene werden gebeten, sich unter Telefon 02771-9070 bei der Polizeistation Dillenburg zu melden.