Mit dem Flügelrad die Lösung finden

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Zum Auftakt was zum Aufwärmen: Der erste Teil unseres Sommerrätsels hat Sie, liebe Leserinnen und Leser, anscheinend vor eine leicht zu lösende Aufgabe gestellt. Im ersten Teil haben wir den Bahnhof in Dillenburg gesucht.

Das war nicht schwer: Gleich am Veröffentlichungstag am 2. August kamen die ersten E-Mails mit Lösungsvorschlägen. Uwe Seibert war der Erste, der die richtige Antwort eingesandt hat. Er hat das gesuchte Gebäude an einem der Fotohinweise erkannt: Durch das abgebildete Wappen der belgischen Oranienstadt Diest ist Seibert auf den Dillenburger Bahnhof gekommen. Die Plakette ziert den Brunnen vor dem Gebäude, der nicht in Betrieb ist. Markus Weiß aus Donsbach kommt auf dem Weg zur Arbeit täglich an dem Portal vorbei. Das Flügelrad über dem Eingang hat ihm den entscheidenden Tipp gegeben. Auch Anna Maria Gorholt aus Fleisbach hat das Symbol erkannt und richtig zugeordnet.

Erinnerungen an seine Schulzeit verbindet Andreas Schmidt mit unserem Rätsel. Er schreibt, dass er damals immer mit dem Zug gefahren sei und sich daran noch sehr gut erinnere. Der Dillenburger Bahnhof ist für ihn mittlerweile Startpunkt zu Ausflügen in die Main-Metropole: "Heute fahre ich nur noch ins Waldstadion nach Frankfurt von dort."

Ernst-Walter Schramm aus Dillenburg erinnert an die ruhmreiche Vergangenheit des Bahnhofs: "Gerne denke ich noch an den Bahnhof zurück, wie er noch in den 1970-er Jahren war. Man ging hinein und sah auf der rechten Seite zwei Schalter, an denen Menschen freundlich Fahrkarten verkauften. Im linken Bereich befanden sich der Wartesaal und die Bahnhofsgaststätte, davor war noch eine Art Restaurant, wo sich Reisende noch mit warmen Mahlzeiten verköstigen konnten. Zudem gab es im Keller noch saubere und intakte Toiletten." Weiter schreibt er: "Wenn man sich das Gebäude jetzt anschaut, kann man kaum glauben, welches Leben sich damals darin abspielte. Schade, dass die schönen Zeiten des Bahnhofs vorbei sind."

Ein Uckersdorfer hat dort viele Jahre seine Dienststelle

Durch die markante Struktur der Seiten des Eingangs hat der Dillenburger Christian Schwarz das Gebäude zugeordnet. Für Karl-Heinz Peter hat der Bahnhof der Oranienstadt eine besondere Bedeutung: Dort war viele Jahre die Dienststelle des Uckersdorfers. Drei Fotos haben wir für das Suchspiel gezeigt. Der Fokus dabei lag auf dem Flügelrad, das über dem Eingang in den Dillenburger Bahnhof zu sehen ist. Es ist ein weltweites Symbol für die Eisenbahn und für den Schienenverkehr. Auf der Anlage in der Oranienstadt gibt es übrigens ein zweites Flügelrad: Es steht beim Busbahnhof am Seiten- und Nachteingang zum Bahnhof. Die beiden anderen Aufnahmen als kleine Hilfen zeigen das Diester Stadtwappen und die Architektur des Eingangs.

In den kommenden Wochen gibt es weitere Sommerrätsel-Folgen. Dabei nehmen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, mit Detailaufnahmen mit auf eine kleine Reise durch die Region.