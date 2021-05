Mit dem Tablet die Isolation überwinden

Sie sind die Klinikseelsorgerinnen an den Dill-Kliniken: Pfarrerin Sabine Kohlbacher (l.) und Pastoralreferentin Stefanie Feick arbeiten als ökumenisches Team. Foto: Evangelisches Dekanat an der Dill

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Viele, besonders ältere Menschen, leiden darunter, dass sie durch die Corona-Pandemie keinen Besuch im Krankenhaus erhalten können. Angehörige machen sich Sorgen um Erkrankte, die sie alleinlassen müssen. Die Klinikseelsorge an den Dill-Kliniken bietet Hilfe mit einem Tablet an.

Das neue Projekt heißt "Augenkontakt - Isolation überbrücken". Es startet im Juni 2021. Mit einem Tablet können Patienten mit ihren Angehörigen vom Krankenbett aus Kontakt aufnehmen. Eine der Klinikseelsorgerinnen assistiert, um einen Videokontakt zu den Angehörigen im Krankenhaus in Dillenburg herzustellen.

"Oft sind alt gewordene Menschen am fremden Ort nicht mehr in der Lage, sich an die Telefonnummer ihrer Familie zu erinnern oder diese selbstständig zu wählen", erläutert Pfarrerin Sabine Kohlbacher. Die evangelische Pfarrerin für Klinikseelsorge hat das Projekt initiiert. Sie hat eine kostenlose und datenschutzkonforme Serverlösung eingerichtet, durch die Angehörige und ihre erkrankten Familienangehörigen im Krankenhaus sich in einer Videokonferenz sehen und hören können.

Einladungen für Videokonferenzen per E-Mail

Die Angehörigen teilen ihre E-Mail-Adresse der Seelsorgerin der Dill-Kliniken mit. "Daraufhin bekommen sie eine Einladung zur Videokonferenz geschickt. Sie brauchen den Einladungslink zur verabredeten Zeit nur anzuklicken und sind verbunden", sagt Kohlbacher.

Info & Kontakt: Klinikseelsorge Dill-Kliniken, Pfarrerin Sabine Kohlbacher, Telefon 0 27 71- 3 96 40 30, E-Mail: klinikseelsorge.dill@ev-dill.de