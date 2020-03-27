Freitag, 27.03.2020 - 05:00
3 min
Mit der Nähmaschine gegen Corona
Von Katrin Weber
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WIE MAN MUNDSCHUTZ NÄHEN KANN
Im Internet findet man unter anderem auf der Seite des Landesverbands Niedersachsen des Deutschen Hausärzteverbands eine Anleitung zum Nähen von MundschutzmaskenGleich auf der Startseite steht eine PDF-Datei "Nähanleitung für Mund-Nasenschutz (20.03.2020)" zum Herunterladen.
Der Verband weist jedoch darauf hingewiesen, dass der Behelfs-Mund- und Nasenschutz weder geprüft noch zertifiziert sei und lediglich ein Hilfsmittel darstelle.
Die Adresse der Internetseite lautet https://hausaerzteverband-niedersachsen.de.
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