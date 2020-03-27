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Dillenburg

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Freitag, 27.03.2020 - 05:00
3 min

Mit der Nähmaschine gegen Corona

Pflegedienstmitarbeiter aus Edingen, eine Schneiderin aus Dillenburg und Privatleute stellen Mundschutzmasken in Handarbeit her und helfen so dabei, den gestiegenen Bedarf zu decken.

Von Katrin Weber
Gut gelaunt an der Nähmaschine: Maike Katsidis von der Änderungsschneiderei Maria in Dillenburg stellt Mundschutzmasken her - und zwar kostenlos. Derzeit arbeitet sie Bestellungen von Arztpraxen sowie Pflegediensten und anderen Einrichtungen ab. Foto: Katrin Weber

Gut gelaunt an der Nähmaschine: Maike Katsidis von der Änderungsschneiderei Maria in Dillenburg stellt Mundschutzmasken her - und zwar kostenlos. Derzeit arbeitet sie Bestellungen von Arztpraxen sowie Pflegediensten und anderen Einrichtungen ab. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Gut gelaunt an der Nähmaschine: Maike Katsidis von der Änderungsschneiderei Maria in Dillenburg stellt Mundschutzmasken her - und zwar kostenlos. Derzeit arbeitet sie Bestellungen von Arztpraxen sowie Pflegediensten und anderen Einrichtungen ab. Foto: Katrin Weber

Gut gelaunt an der Nähmaschine: Maike Katsidis von der Änderungsschneiderei Maria in Dillenburg stellt Mundschutzmasken her - und zwar kostenlos. Derzeit arbeitet sie Bestellungen von Arztpraxen sowie Pflegediensten und anderen Einrichtungen ab. Foto: Katrin Weber

Bunt und praktisch: So und so ähnlich sehen die Mundschutzmasken aus, die Mitarbeiter des Edinger Pflegediensts Lebershausen zuhause selbst nähen. Foto: Lebershausen

Bunt und praktisch: So und so ähnlich sehen die Mundschutzmasken aus, die Mitarbeiter des Edinger Pflegediensts Lebershausen zuhause selbst nähen. Foto: Lebershausen

Auch die Chefin trägt ihn: Bettina Lebershausen hat Mitarbeiter ihres Edinger Pflegediensts, die nähen können, gebeten, Mundschutzmasken für ihr Team herzustellen. Foto: Lebershausen

Auch die Chefin trägt ihn: Bettina Lebershausen hat Mitarbeiter ihres Edinger Pflegediensts, die nähen können, gebeten, Mundschutzmasken für ihr Team herzustellen. Foto: Lebershausen

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WIE MAN MUNDSCHUTZ NÄHEN KANN

Im Internet findet man unter anderem auf der Seite des Landesverbands Niedersachsen des Deutschen Hausärzteverbands eine Anleitung zum Nähen von MundschutzmaskenGleich auf der Startseite steht eine PDF-Datei "Nähanleitung für Mund-Nasenschutz (20.03.2020)" zum Herunterladen.

Der Verband weist jedoch darauf hingewiesen, dass der Behelfs-Mund- und Nasenschutz weder geprüft noch zertifiziert sei und lediglich ein Hilfsmittel darstelle.

Die Adresse der Internetseite lautet https://hausaerzteverband-niedersachsen.de.

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