Mit Drogen am Dillenburger Bahnhof erwischt

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Dillenburger Polizisten haben am Samstag bei einer Personenkontrolle bei einem 21 Jahre alten Mann neun Gramm Amphetamin entdeckt und sichergestellt. Der in Burbach lebende Mann war einer Zivilstreife aufgefallen, weil er ein Tütchen mit weißem Pulver aus der Hosentasche gezogen hatte. Nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Dillenburger Wache wieder verlassen. Er wird sich wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen. Zudem machten die Polizisten eine Mitteilung an die für ihn zuständige Führerscheinstelle.