Mit flottem Transporter will das DRK Bedürftigen helfen

Symbolische Schlüsselübergabe: Mentor Hajdari (vorne links), Geschäftsführer der Bald Automobile GmbH, wünscht Bianca Denkmann allzeit gute Fahrt. Sie ist beim DRK-Kreisverband Ansprechpartnerin für die Dillenburger Tafel. Foto: Katrin Weber

DILLENBURG - Mit einem neuen Kühlfahrzeug sind demnächst die Helfer von der Dillenburger Tafel unterwegs. Das Auto löst einen acht Jahre alten Transporter ab, der in dieser Zeit 200 000 Kilometer auf den Tacho bekommen hat.

Das 143-PS-Fahrzeug soll künftig von der Dillenburger Tafel dazu eingesetzt werden, Lebensmittel bei den Märkten abzuholen, die die Einrichtung Versorgen. Im nördlichen Kreisgebiet seien dies 35 Supermärkte und Bäckereien, erläuterte Bianca Denkmann, die beim DRK-Kreisverband Dillkreis für die Tafel zuständig ist.

12 000 Euro für den Kauf des Transporters sind über Spenden zusammengekommen. Den Löwenanteil gab Lidl: 10 000 Euro konnte der Leiter der Dillenburger Filiale, Sascha Gurschinski, bei der Fahrzeugübergabe mitbringen. Das Geld stammt von der Pfandspendeaktion, bei der die Kunden per Knopfdruck am Flaschenrückgabeautomaten entscheiden, ob sie einen Teil des Pfandes oder den gesamten Betrag an die Tafeln spenden möchten. Je 1000 Euro stammen vom Lions Club Dillenburg und von Stiftunglife. Insgesamt betragen die Kosten für das neue Auto nach Angaben von Denkmann rund 43 000 Euro. Derzeit trage das DRK den Restbetrag, Spenden seien aber nach wie vor willkommen, sagte sie.

Insgesamt sind zwei Kühlautos eingesetzt, die auf den Touren unterwegs sind. Jedes Fahrzeug legt dabei rund 100 Kilometer pro Tag zurück. Jeder Transporter ist mit zwei Helfern besetzt. Derzeit hat das DRK 17 Fahrer. Helfer werden nach wie vor gesucht, sagte Denkmann. Wegen der Pandemie hätten einige Ehrenamtliche sich vorerst zurückgezogen, aber signalisiert, dass sie weiter "an Bord bleiben" und helfen möchten, sobald es die Situation erlaube. Dennoch würden weitere Ehrenamtliche benötigt.

80 Helfer sortieren und verteilen die Lebensmittel

Bei der Tafel kümmern sich rund 80 Helfer darum, dass die abgeholten Lebensmittel sortiert und an die Nutzer rausgegeben werden. Aktuell hat die Einrichtung, die im Stadthaus-Herefordhaus am Bahnhof in Dillenburg untergebracht ist, 800 Nutzer. Nach Angaben von Denkmann umfasst die Warteliste rund 120 Personen.

"Die Tafel ist für uns etwas, was wir gerne machen und was unsere Aufgabe ist", ging DRK-Vorsitzender Alexander Bretsch auf die Bedeutung der Tafel für die Hilfsorganisation mit Sitz in Dillenburg ein. Gerade in der Pandemie werde deutlich, dass Ehrenamt eine andere, höhere Wertigkeit bekomme, sagte Mentor Hajdari, Geschäftsführer der Bald Automobile GmbH, bei der Übergabe: "Es wird bewusst, dass Vereine nicht nur von Sponsoren gehalten werden, sondern von vielen Ehrenamtlichen."

Er übergab den symbolisch den Schlüssel an Bianca Denkmann. In den nächsten Tagen soll das Fahrzeug mit Frischdienstausbau von einem Mitglied des Fahrerteams abgeholt und anschließend für die täglichen Touren zu den Supermärkten und Bäckereien eingesetzt werden.

Kontakt: Bianca Denkmann, 0 27 71-3 03 53, E-Mail:

tafel@drk-dillenburg.de