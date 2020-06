Mit Hightech und Rindern die Natur pflegen und schützen

Drauf sitzen oder fernsteuern: Der Hochgrasmäher, den die Vogelschutzgruppe Niederscheld nun zur Landschaftspflege einsetzt, kann beides. Sebastian Will (links) testet direkt nach der Übergabe kurz die Fernsteuerung. Foto: Katrin Weber

Dillenburg-Niederscheld. Die Highland Cattles, die vor vier Wochen im Naturschutzgebiet "Weißehöll" in Niederscheld eingezogen sind, haben "Verstärkung" bekommen: Für die Pflege der Kulturlandschaft setzt die Vogelschutzgruppe 1962 künftig zusätzlich einen Hochgrasmäher ein.

Mit der Allradmaschine sollen in dem 23 Hektar großen Naturschutzgebiet südlich des Dorfes die Trocken- und Halbtrockenrasenflächen gepflegt werden. Die Helfer von der Vogelschutzgruppe unterstützen damit die neun Hichlandrinder, die mittlerweile eine Weide abgefressen haben und zur nächsten Station gebracht wurden.

Die Maschine soll überall da eingesetzt werden, wo die Rinder trotz ihrer Geländegängigkeit nicht hinkommen und das Gras stehen lassen. Dies sei überwiegend an den Rändern der Fall, hieß es am Mittwoch bei der Übergabe des Arbeitsgeräts an der Vogelschutzhütte. In der Vergangenheit seien bereits Firmen beauftrag worden, die mit ferngesteuerten Arbeitsgeräten die Flächen bearbeitet hätten, erläuterte Torsten Lemke, stellvertretender Vorsitzender der Schelder Vogelschutzgruppe. "Ohne Pflege würden wir hier fast nur auf Schwarz- und Weißdornbüsche schauen", machte er deutlich, welchen Stellenwert die Arbeit in einem Naturschutzgebiet hat.

Für die Pflege des Naturschutzgebiets "Weißehöll" setzt die Niederschelder Vogelschutzgruppe nun einen Hochgrasmäher ein. Torsten Lemke verpasste dem neuen Gerät sofort ein "Kennzeichen", das es als Schelder Hochgrasmücke identifiziert. Foto: Katrin Weber Der Hochgrasmäher soll beispielsweise die Ränder der Flächen bearbeiten, die die Highland Cattles im Naturschutzgebiet stehen lassen. Foto: Katrin Weber

Das Allradgefährt kann per Fernsteuerung auf schwierigem und steilem Gelände eingesetzt werden. Zudem ist es ein Aufsitzmäher, der von Arno Schreiner von der Firma Schreiner Maschinenvertrieb GmbH mit Sitz in Steffenberg an die Schelder Vogelschützer am Mittwoch ausgeliefert wurde. Schreiner spendierte noch ein paar Zugaben wie beispielsweise den Wickelschutz an der Vorderachse und einen Lenkradknauf.

Der Hochgrasmäher kostet 19 995 Euro. 80 Prozent, also 15 996 Euro, davon kommen aus dem Regionalbudget vom Lahn-Dill-Bergland. Dieser Topf sei für Kleinprojekte zwischen 1000 und 20 000 Euro bestimmt, erläuterte Regionalmanagerin Marion Klein.

Das Gerät der Vogelschützer erfülle mehrere Kriterien, die für einen Zuschuss relevant seien. Der Verein betreibe Umweltbildung und pflege die Landschaft. "Das passt", kommentierte die Regionalmanagerin das Erfüllen der Kriterien.

Im Jahr 2020 werden insgesamt 15 Projekte aus dem Regionalbudget des Lahn-Dill-Berglands bezuschusst. Sie haben ein Gesamtvolumen von 220 000 Euro, die Fördersumme beträgt 167 623 Euro. Im nördlichen Lahn-Dill-Kreis, der zum Lahn-Dill-Bergland gehört, sind es sechs Projekte: Der Hochgrasmäher der Vogelschutzgruppe Niederscheld, die digitale Aufrüstung des Vereinsheims des TSV Ballersbach, ein Löschwassertank für die Wanderfreunde Langenaubach, ein neuer Kühlraum im BeZett in Sinn, ein Umweltbildungsmobil für den "Bauernhof als Klassenzimmer" am Bauernhof der Familie Frenzel in Ewersbach und E-Bike-Landestationen am Aartalsse.

Die Vogelschutzgruppe Niederscheld hat im Naturschutzgebiet "Weißehöll" einen Waldlehrpfad eingerichtet, der mit Infotafeln und Mitmachstationen ausgestattet ist. Zudem wurde von ihm eine Allee der "Bäume des Jahres" initiiert und wird betreut. Darüber hinaus kümmern sich die Helfer um die Pflege der 23 Hektar und sorgen dafür, dass es den Highland Cattles gut geht.