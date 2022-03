"Mit Judenstern und Aluhut" - Zwist in Dillenburger Verein

Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit Dillenburg lädt für den heutigen Mittwoch, 9. März, zu einem Online-Vortrag ein.

Unter dem Titel "Mit Judenstern und Aluhut gegen die Corona-Diktatur - Impfgegner und Querdenker zwischen Verschwörungsfantasien und NS-Verharmlosung" referiert Bijan RazaviEr hat an der Universität in Gießen Politikwissenschaften und Geschichte auf Lehramt studiert und ist Bildungsreferent und Mitarbeiter im "Kompetenznetzwerk Antisemitismus" bei der "Bildungsstätte Anne Frank" in Frankfurt.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Die Teilnahme ist per Videokonferenz via Zoom möglich.

Wer teilnehmen möchte, solle sich per E-Mail an gcjz-dillenburg@gmx.de mit Vor- und Nachnamen anmelden. Anschließend erhalte man per E-Mail einen Link, den man einige Minuten vor Beginn der Veranstaltung anklicken solle. Alle weiteren Abläufe auf Computer beziehungsweise Laptop folgten daraufhin weitgehend automatisch.