Mit Licht gegen Intoleranz und für Demokratie

Aktion in Dillenburg zum Abschluss der Woche der Arbeit. (Foto: Katrin Weber)

DILLENBURG - Für Demokratie und gegen Intoleranz haben am Samstagabend am Dillenburger Wilhelmsturm der Verein „Wetzlar erinnert“, der DGB Mittelhessen, die IG Metall Herborn, das Evangelische Dekanat „An der Dill“ sowie weitere Bündnispartner ein Zeichen gesetzt. 16 LED strahlten die Mauer an der Marbachseite des Schlossbergs in der Oranienfarbe an. Eine extra angefertigte Projektionslinse in einem kopfbewegten Scheinwerfer ließ den Schriftzug erstrahlen.

Anlass für die Aktion „Dillenburg. Orange statt Braun“ am Sockel des Wahrzeichens der Region war, dass bis vor wenigen Tagen die NPD eine Kundgebung in Dillenburg veranstalten wollte. Diese sowie die Kundgebung der Gewerkschaften zum 1. Mai waren abgesagt worden. Die Illumination der historischen Anlage bildete in der Region den Abschluss der „Woche der Arbeit“.

Fotos Aktion in Dillenburg zum Abschluss der Woche der Arbeit. Foto: Katrin Weber Aktion in Dillenburg zum Abschluss der Woche der Arbeit. Foto: Katrin Weber Aktion in Dillenburg zum Abschluss der Woche der Arbeit. Foto: Katrin Weber DGB-Aktion in Dillenburg zum Abschluss der Woche der Arbeit. Foto: Katrin Weber Aktion in Dillenburg zum Abschluss der "Woche der Arbeit". Foto: Katrin Weber 5