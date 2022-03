Mit Tempo 161 in die Radarfalle

Heimische Polizisten haben vermehrt Raser im Visier. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - An insgesamt drei Kontrollstellen begutachtete die Polizei in dieser Woche den fließenden Verkehr. Dabei gingen den Ordnungshütern einige "Sünder" ins Netz.

Am Rosenmontag führten Herborner Polizisten auf der Bundesstraße 255 zwischen den Anschlussstellen Driedorf-Roth und Potsdamer Platz Geschwindigkeitskontrollen durch. Auf diesem Streckenabschnitt gilt Tempo 100. Zwischen 12.45 und 15.15 Uhr ahndeten die Ordnungshüter 15 Verstöße. Acht Autofahrer waren bis zu 15 km/h zu schnell, drei bis 30 Stundenkilometer. Mehr als 31 km/h über dem Tempolimit lagen drei Autofahrer. Zudem raste ein 31-Jähriger aus dem Kreis Altenkirchen mit Tempo 161 in die Geschwindigkeitsmessung. Auf den BMW-Fahrer kommen nun ein Bußgeld von 480 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte zu.

Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes kontrollierten am Mittwoch am Kreisverkehr der Kalteiche an der B54/B277 und im B 253-Kreisverkehr Langaar in Frohnhausen. Zwischen 13 und 14.30 Uhr wurden insgesamt 35 Fahrzeuge angehalten. Fünf Lkw hatten die Ladung nicht richtig gesichert, drei Fahrer verstießen gegen Sozialvorschriften und zwei Fahrer waren nicht angegurtet. Zudem stellten die Ordnungshüter drei Mängelkarten wegen abgefahrener Reifen und defekter Beleuchtung aus.

Die Verkehrspolizisten kontrollierten drei Taxen. Die Fahrer konnten wichtige Sicherheitseinrichtungen wie die Alarmanlage nicht bedienen, zudem keine Lizenz vorzeigen. Auf die Fahrer kommen nun Bußgelder zu.

Am Dienstag fiel in Haiger ein Rollerfahrer auf, dessen Zweirad nicht versichert war. In Herbornseelbach besaß ein 16-Jähriger keine gültige Fahrerlaubnis für seinen Roller.

Einem Flüchtenden geht

schnell die Puste aus

Am Dienstag stach bei einer Kontrolle des Verkehrsdienstes in Wetzlar ein Fall ins Auge: Die Ordnungshüter wollten einen jungen Mann auf seinem E-Scooter kontrollieren. Als die Beamten ihn ansprachen, warf er seinen Scooter zur Seite und flüchtete - verfolgt von einem Verkehrspolizisten - zu Fuß über mehrere Grundstücke und Straßen. Nach einigen Minuten gab er völlig außer Puste auf. Der doppelte Grund seines Fluchtversuches: Der Wetzlarer stand unter Drogeneinfluss. Zudem hatte er den Roller nicht versichert. Für ihn folgten eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache und mehrere Anzeigen.