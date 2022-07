Mittelpunktgrundschule Haiger gewinnt Fußballturnier

Zur Siegerehrung vom Fußballturnier der Grundschulen treffen sich alle Kinder auf dem Kunstrasen. Foto: Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Die Mittelpunktgrundschule Haiger hat das erste Fußballturnier der Grundschulen des oberen Dillkreises gewonnen. Mit dabei waren 100 Schüler aus zehn Schulen auf dem Kunstrasenplatz, der vom TV Niederscheld zur Verfügung gestellt wurde. Gespielt wurde auf einem 7er-Feld mit zwei Toren und parallel auf einem "Funino-Feld" (vier Kleintore). Durch das "Funino-Prinzip" lernen die Kinder nicht nur das Umschalten und schnelle Passspiel, sondern auch das faire Miteinander wird durch das Fehlen eines Schiedsrichters gefördert. Genau dies, guter Fußball und faires Verhalten, zeigten alle Kinder. Unterstützt von ihren betreuenden Lehrern absolvierten alle Mannschaften zunächst vier Spiele in zwei Gruppen, bevor es dann in ein letztes Platzierungsspiel gegen eine Mannschaft der anderen Gruppe ging. Sieger wurde die Mittelpunktgrundschule Haiger mit einem 2:1-Endspielsieg über die Rotebergschule Dillenburg. Dritter wurde die Grundschule Sechshelden, die sich ebenfalls knapp mit 1:0 gegen die Juliane-von-Stolberg-Schule Dillenburg durchsetzen konnte. Der Fairnesspreis ging an eine AG-Auswahlmannschaft der Wilhelm-von-Oranien-Schule und Johann-von-Nassau-Schule, die komplett aus Mädchen der Jahrgangsstufe fünf der beiden Schulen bestand.