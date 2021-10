Mobile Impfstellen statt Zentrum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Um die niedergelassenen Ärzte im Landkreis zu unterstützen, hat der Lahn-Dill-Kreis über die Schließung des Impfzentrums hinaus einen Vertrag mit dem DRK Dillenburg geschlossen. Zwei mobile Impfteams bieten an unterschiedlichen Standorten im Lahn-Dill-Kreis Corona-Impfungen ohne Termin an. Interessierte benötigen einen gültigen Lichtbildausweis sowie - wenn vorhanden - ihren Impfpass oder einen Impfnachweis über bereits erhaltene Corona-Impfungen.

Impfangebote in zehn Orten in den nächsten Wochen

In dieser Woche ist das mobile Team am heutigen Mittwoch von 9.30 bis 15 Uhr in Solms im Vereinsraum in der Oberndorfer Straße 20. Am Donnerstag, 14. Oktober, wird das Team von 9.30 bis 15 Uhr in der Mehrzweckhalle in Breitscheid, Am Südhang 2A, Impfungen anbieten und am Freitag, 15. Oktober, in Herborn. Dort ist das Impfteam von 9.30 bis 15 Uhr im Haus der Vereine, Mühlstraße 5-7 anzutreffen.

In der kommenden Woche macht das mobile Team am Montag, 18. Oktober, von 9 bis 15.30 Uhr in Driedorf im DGH Seilhofen, Zum Sportplatz 17, Station. Am Dienstag, 19. November ist es von 9.30 bis 14.30 Uhr in Wetzlar beim Internationalen Bund, Bergstraße 3, und am Mittwoch, 20. Oktober, von 9.30 bis 15 Uhr, in Braunfels im Haus des Gastes, Fürst-Ferdinand-Straße 4, anzutreffen. Am Donnerstag, 21. Oktober, ist das mobile Team erneut in Wetzlar zu Gast. Dann finden die Impfungen von 9.30 bis 15.30 Uhr beim Bildungswerk der hessischen Wirtschaft, Charlotte-Bamberg-Straße 20 statt. Am selben Tag impft ein Team in der Volkshalle in Ehringshausen, Marktstraße 5 von 930 bis 15 Uhr.

Am Freitag, 22. Oktober, besteht die Gelegenheit für eine Impfung in Sinn und in Herborn. In Sinn ist ein Team im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung, Jordanstraße 2 von 9.30 bis 15.30 Uhr. In Herborn werden von 12 bis 17 Uhr in der Haci Abdulkuddusi Camii Moschee, Walther-Rathenau-Straße 30, Impfungen angeboten.

Details zu weiteren Daten und dem jeweils verwendeten Impfstoff gibt es unter https://tinyurl.com/4e9tk97e.