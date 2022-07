Mobile Messanlagen bringen mehr Sicherheit in Dillenburg

Aufs Tempo achten: Mitarbeiter der Stadtwerke montieren im ganzen Stadtgebiet von Dillenburg 16 Dialog-Displays - so wie hier im Bild in Nanzenbach. Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG - Die Stadt Dillenburg hat in diesem Jahr 16 neue Geschwindigkeitsmesstafeln im gesamten Stadtbereich installiert. Die schon von Weitem gut sichtbaren Displays trügen durch ihre höflichen Hinweise zur Geschwindigkeit zur Verkehrsberuhigung bei, schreibt die Kommune in einer Pressemitteilung. Für Anschaffung und Installation seien gut 30 000 Euro investiert worden.

Hinweise wie "Langsamer fahren", "Zu schnell" oder "Danke" sorgten in den meisten Fällen für eine Tempo-Drosselung. Das gelte besonders an den Ortseingängen, an denen die wenigsten Verkehrsteilnehmenden die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde einhielten.

In diesem Jahr habe die Stadt in allen Stadtteilen bis zu drei Tafeln an Anfang und Ende der Ortsdurchfahrten aufhängen lassen. In Frohnhausen stehe die Installation kurz bevor. Derzeit würden die Tafeln auf die je nach Uhrzeit zulässige Höchstgeschwindigkeit im Ort programmiert, erläutert die Kommune.

Zudem sei eine mobile Anlage an wechselnden Standorten im gesamten Stadtgebiet im Einsatz. Die Dillenburger Verkehrswacht habe sie Anfang des Jahres gespendet.