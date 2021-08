Mobiles Impfteam kommt nach Dillenburg

Ohne Anmeldung und Terminvereinbarung impfen lassen: Das geht am Samstag, 21. August, in Dillenburg. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa

DILLENBURG - Das mobile Impfteam kommt am Samstag, 21. August, nach Dillenburg. Geimpft wird in der Zeit von 10 bis 16 Uhr im Sozial- und Begegnungszentrum des Elisabeth-Vereins in der Freiherr-vom-Stein-Straße 1 in Dillenburg. Das Angebot richtet sich an alle Bürger ab zwölf Jahre. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Verimpft wird ausschließlich der Impfstoff von Biontech. Nach sechs Wochen ist dann eine zweite Impfung nötig. Dafür kommt das mobile Impfteam am 18. September von 10 bis 16 Uhr erneut in die Oranienstadt.

Das Biontech-Angebot gilt auch für Kinder ab zwölf Jahre und Jugendliche. In diesem Fall müssen beide Sorgeberechtigte zugestimmt haben (schriftliche Bestätigung mitbringen), ein Elternteil muss beim Impfen anwesend sein.

Für alle interessierten Impfwilligen gilt: Personalausweis und - wenn vorhanden - Impfpass mitbringen.

Weiterer Ersttermin am Freitag nächster Woche

Außerdem ist das mobile Impfteam am Freitag kommender Woche, 27. August, noch einmal in Dillenburg und bietet Erstimpfungen an. Von 12 bis 18 Uhr wird dann wieder beim Elisabeth-Verein geimpft. Die zweite Impfung, die für den vollen Impfschutz notwendig ist, findet dort dann am 24. September zwischen 10 und 16 Uhr statt.