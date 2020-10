Mofafahrer fasst 14-Jähriger an den Po

Symbolfoto: Florian Ulrich

DILLENBURG - Ein noch unbekannter Mofafahrer hat am Samstag gegen 18:00 Uhr in Dillenburg in der Berliner Straße ein Mädchen unsittlich berührt. Das hat die Polizei am Mittwoch gemeldet.

Die 14-Jährige war gerade in Höhe der Hausnummer 23 - 25 unterwegs, als sich ihr ein Mann auf einem Mofa näherte. Er fasste dem Mädchen an den Po und fuhr dann in Richtung Autohaus davon.

Die Dillenburger Kriminalpolizei sucht nun außer nach dem Mann auch nach einem weißen Mofa mit blauem Licht. Der Fahrer soll kräftig sein und einen kurzen Bart tragen. Er trug einen weißen Helm. "Offenbar hielten sich in unmittelbarer Nähe zwei Frauen auf, die den Vorfall vermutlich mitbekommen haben", sagt Polizeisprecherin Kerstin Müller "Diese werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillenburg zu melden."

Wer Angaben zu dem Mofa oder dessen Fahrer machen kann, sollte sich mit den Ermittlern unter Telefon 0 27 71-90 70 in Verbindung setzen.