Mordversuch? Festnahme nach Messerangriff in Dillenburg

Hier spielte sich der Messerangriff ab: die Unterführung der Jahnstraße in Dillenburg. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Großes Glück hatte das Opfer eines Messerangriffs in Dillenburg: Ein Stich verfehlte knapp die Halsschlagader des 33-Jährigen. Der dringend Tatverdächtigte wurde nach dem Vorfall am Sonntag festgenommen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizeidirektion Lahn-Dill am Mittwoch in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Demnach hielten sich die zwei gleichaltrigen Dillenburger in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich der Unterführung der Jahnstraße auf. Dort tranken sie gemeinsam in einer Gruppe Alkohol. Die Ermittlungsbehörden gehen derzeit davon aus, dass die beiden Männer in Streit gerieten.

Lesen Sie auch: Bau von 60 Wohnungen im Herborner Hinterthal auf Eis

Einer der beiden stach mehrfach mit dem Messer auf sein Opfer ein. Ein Stich verfehlte knapp die Halsschlagader. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Der Mann wurde schwer verletzt in einem Krankenhaus behandelt.

Wenig später nahmen Polizisten den dringend tatverdächtigen Dillenburger fest. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachtes eines versuchten Tötungsdeliktes.

U-Haft wegen des Verdachts des versuchten Mordes

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar wurde der 33-Jährige am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes gegen den Dillenburger an. Er sitzt derzeit in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.