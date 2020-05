Mündliches Abitur unter Corona-Bedingungen läuft an der WvO reibungslos

Im Wartebereich sitzen die Prüfungskandidaten durch Spuckschutzwände getrennt. Foto: Markus Hoffmann/WvO

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg (red). Nachdem das Land Hessen die schriftlichen Abiturprüfungen im März trotz der einsetzenden Corona-Pandemie noch erfolgreich durchgezogen hatte, laufen nun die mündlichen Prüfungen noch bis zum 4. Juni. Diese können - aufgrund der Form als Einzelprüfung - in nahezu gewohnter Weise durchgeführt werden. Das teilte die Schulleitung der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) mit. Trotzdem spürt man durch die hygienischen Auflagen, welche sorgfältig umgesetzt werden, dass die Atmosphäre anders ist als in den vergangenen Jahren.

An der Wilhelm-von-Oranien-Schule (WvO) wurden die mündlichen Prüfungen dieses Jahr in den neu errichteten, naturwissenschaftlichen Trakt verlegt, denn die Räume sind zwar nach der Baumaßnahme schon nutzbar, aber noch nicht im schulischen Unterrichtsbetrieb. Auf diese Weise kommen die Abiturienten nicht mit der übrigen Schülerschaft in Kontakt.

Nach Betreten des Gebäudes nimmt jeder Kandidat in einem Wartebereich Platz, selbstverständlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Als Spuckschutz und zur Abtrennung dienen umfunktionierte Schutzscheibenwagen, die sonst im Experimentalunterricht Beobachter vor Funkenflug schützen.

Mobiltelefone und ähnliches müssen - damit nicht geschummelt werden kann - selbstverständlich abgegeben werden, dies geschieht kontaktlos in Kunststoffwannen.

Im Vorbereitungsraum werden nach jeder Benutzung die Arbeitsplätze mit Desinfektionstüchern abgewischt, ebenso wie in den Prüfungsräumen. Dort sitzen der Prüfungsfachausschuss und die Prüflinge mit viel Abstand an separaten Tischen. In der Mitte befindet sich ein zusätzlicher Ablagetisch, um Prüfungsunterlagen kontaktfrei weitergeben zu können.

Studienleiterin Andrea Stühler ist bisher zufrieden: "Es läuft soweit reibungslos. Die Prüflinge sind alle sehr umsichtig in ihrem Verhalten und machen das Beste aus der besonderen Situation."

Einen Blick voraus wirft Schulleiter Martin Hinterlang: "Im Moment überlegen wir, in welchem Rahmen eine Abiturzeugnis-Feier überhaupt stattfinden kann und darf. Wenn es möglich und erlaubt ist, würden wir das gern in mehreren Kleinveranstaltungen nacheinander gegen Ende Juni durchführen."

Auf diese Weise könnte man das Infektionsrisiko minimieren und den Abiturienten und ihren Eltern trotzdem einen feierlichen Rahmen bieten. "Daran planen wir aber noch, und selbstverständlich müssen Schulträger und Schulamt zustimmen."