Mutter muss für ihren Sohn zahlen

Verkehrskontrolle. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Dillenburg/Haiger-Sechshelden (red). Polizisten des Regionalen Verkehrsdiensts Lahn-Dill haben am Donnerstag zwei umfangreiche Kontrollen vorgenommen. Unterstützt von Bereitschaftspolizisten, ahndeten sie Rotlichtsünder, Gurtmuffel, Schnellfahrer und einen Mopedtuner. Zudem musste sich ein unter Drogeneinfluss stehender Lasterfahrer einer Blutentnahme unterziehen.

Zwischen 9 und 15 Uhr ging es auf der B 277 zwischen Dillenburg und Sechshelden um das Einhalten der dortigen Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 Kilometer pro Stunde (km/h). Wer zu schnell war, wurde am Sechsheldener Kreises gestoppt.

Acht Fahrzeugführer überschritten das Tempolimit recht knapp und müssen 20 oder 40 Euro bezahlen. 60 bis 70 Euro und ein Punkt in Flensburg sind es bei fünf Autofahrern, die zwischen 16 und 25 km/h zu schnell waren.

Der schnellste Fahrer war

mit Tempo 137 unterwegs

Noch rasanter waren drei Fahrer unterwegs, die nun einen Monat Fahrverbot und einen Punkt erhalten sowie zwischen 80 und 120 Euro bezahlen müssen. Die an diesem Tag gemessene Höchstgeschwindigkeit erreichte ein 44-jähriger Skodafahrer aus Herborn mit 137 km/h.

Quasi als Nebeneffekt ahndeten die Polizisten acht Fahrzeugführer, die ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Einen davon, ein 28-jähriger Lkw-Fahrer aus Reichelsheim, saß unter Drogeneinfluss am Steuer, was ein Schnelltest auf THC bewies. Sein Laster blieb stehen.

Auf der Kasseler Straße ging es den Beamten vornehmlich um das Anhalten bei roter Ampel. Dazu setzten sie auch eine Videokamera ein. Vier Autofahrer missachteten das Rotlicht der Ampel und müssen mit einem Bußgeld von 90 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Bei zwei Fahrzeugführern aus dem Lahn-Dill-Kreis und Korbach brannte das Rotlicht schon länger als eine Sekunde, als sie durchfuhren. Ihre Strafe: 200 Euro bezahlen, zwei Punkte in Flensburg und ein vierwöchiges Fahrverbot.

Vater muss das Moped mit Pkw und Anhänger abholen

Ein Moped, das die Kontrollstelle passierte, weckte die Aufmerksamkeit der Polizisten. Sie hielten sie den Fahrer, einen 17-jährigen Eschenburger, an und untersuchten das Zweirad. Ein "Soundcheck" bei Standgas brachte den ersten Hinweis auf eine Manipulation an der Auspuffanlage, ein Blick in den Endschalldämpfer Sicherheit: An diesem hatte der Jugendliche unerlaubt Veränderungen vorgenommen, die zu einem "kräftigerem", aber auch deutlich lauterem Sound führten.

Damit erlosch die Betriebserlaubnis des Krades. Die Ordnungshüter untersagten die Weiterfahrt und zogen das Kennzeichen und den Fahrzeugschein ein. Der Vater rückte mit Pkw und Anhänger an und transportierte das Bike nach Hause.

Nun sind Umarbeiten und eine neue Zulassung fällig, damit die das Zweirad im öffentlichen Straßenverkehr wieder gefahren werden darf. Den Jugendlichen erwartet ein Bußgeld von 90 Euro, seine Mutter als Halterin des Mopeds eines in Höhe von 135 Euro.