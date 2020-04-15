Mysteriöses Sterben: Der Lahn-Dill-Kreis ist das Blaumeisen-Ischgl

Eine erkrankte und aufgeplusterte Blaumeise, fotografiert von Otto Schäfer in Greifenstein-Ulm. Foto: Otto Schäfer
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"SOCIAL DISTANCING" BEI VÖGELN
Auch beim
Eindämmen der Infektionskrankheit unter den Blaumeisen gilt - wie bei der Corona-Pandemie unter Menschen: "Social Distancing", also das Abstandhalten, hilft. Bei uns Menschen geschieht das durch Kontaktbeschränkungen. Und bei den Vögeln?
"Das funktioniert ähnlich wie bei den Menschen", sagt
Biologe Dr. Berthold Langenhorst aus Wetzlar. Der Sprecher des Nabu-Landesverbandes Hessen rät: "Man muss die Treffpunkte, wo viele aufeinandertreffen, reduzieren." Bei Menschen werden Großveranstaltungen verboten, bei den Vögeln sollten Futterstellen und Tränken nicht mehr befüllt werden
Das seien
Seuchenherde, dort werde die Krankheit weiter verbreitet. Vögel hätten ihre tägliche Flugrouten, dazu gehörten die Futterstellen. Gebe es dort kein Futter mehr, würden sie diese Punkte nicht mehr anfliegen.
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