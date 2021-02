Nach Brand in Oberscheld: Stadtparlament tagt bei der FeG

Fast völlig niedergebrannt: Weil die Oberschelder "Glück-auf-Halle" nun dafür ausfällt, treffen sich Dillenburgs Stadtverordnete bis auf Weiteres im Gemeindezentrum der FeG in Dillenburg. Archivfoto: Katrin Weber

DILLENBURG - Schon zum zweiten Mal muss die Dillenburger Stadtverordnetenversammlung ihren Versammlungsort von Oberscheld verlegen. Hatte im Dezember noch ein Wasserschaden für eine zeitlich befristete Schließung der "Glück-auf-Halle" gesorgt, so ist nach dem Brand dort noch nicht abzusehen, wann das Stadtparlament sich wieder in dem Bergmannsdorf wird treffen können.

Am Donnerstag, 25. Februar, kommen die Politiker nun zu ihrer letzten Sitzung vor der Kommunalwahl am 14. März zusammen. Beginn ist um 18 Uhr im Gemeindehaus der Freien evangelischen Gemeinde in Dillenburg.

Mehrere Bauprojekte

stehen im Mittelpunkt

Dort geht es unter anderem um die städtischen Aktivitäten rund um die Impfaktion gegen Corona. Um die Pandemie und ihre Beschränkungen geht es auch bei deren Auswirkungen auf den Haushalt sowie den Verzicht oder die Stundung von Gebühren und Steuern.

Auf der Tagesordnung stehen zudem gleich mehrere größere Bauprojekte. Dickster Brocken ist dabei die anstehende Sanierung des "Aquarena"-Bades mit einem Kostenvolumen von über 5,1 Millionen Euro.

Wie geht es weiter mit

dem Wilhelmsplatz?

Gleichfalls Millioneninvestitionen sind mit dem angedachten Neubau einer Sporthalle in Manderbach durch den Turnverein Dillenburg und den Bau eines Mehrgenerationenhauses mit Kindertagesstätte durch das Deutsche Rote Kreuz in der Nixböthestraße verbunden. Für das Gelände am ehemaligen Aldi-Markt gibt es neben dem DRK allerdings auch noch einen zweiten Interessenten.

Thema wird zudem der Wilhelmsplatz sein: Dabei geht es um die Versetzung des Brunnens, eine ergänzende Möblierung und Fragen zu den bisher entstandenen Kosten.