Nachhaltiges Pflaster in Donsbach

Sie kommen zur offiziellen Freigabe des Parkplatzes für Wildpark und Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach (v.l.): Michael Reeh (städtisches Bauressort), Erster Stadtrat Gerhard Anders, Johannes Wrinskelle (städtisches Bauressort), Matthias Peter (Firma Rinn) und Christoph Lauber (Firma Heinrich Lauber). Foto: Stadt Dillenburg

DILLENBURG-DONSBACH - Der Parkplatz am Wildpark und am Dorfgemeinschaftshaus in Donsbach ist fertig. Erster Stadtrat Gerhard Anders (CDU) übergab ihn mit Vertretern der Baufirmen und des Bauressorts offiziell der Öffentlichkeit. Die Stadt habe 160 000 Euro investiert, erläuterte er. Eingerichtet wurden 46 Parkplätze plus vier Behindertenstellplätze.

Nachdem der Ortsbeirat 2021 grünes Licht für eine der drei vorgeschlagenen Ausbauvarianten gegeben und die Stadtverordneten die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt hätten, seien die Arbeiten Anfang 2022 ausgeschrieben worden. Die Firma Heinrich Lauber habe im März mit den Arbeiten begonnen, erläutert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Der Parkplatz war bislang geschottert. Insgesamt wurden im östlichen Teil des Bereichs, direkt im Anschluss an das Waldstück unterhalb des Wildparks, 2000 Quadratmeter Fläche befestigt, Bordsteine auf einer Länge von 400 Metern und Entwässerungsrinnen auf 50 Metern verlegt. Auf einer Fläche von 700 Quadratmetern sei CO 2 -Betonsteinpflaster eingebaut worden. Denn den städtischen Gremien sei im Sinne der Nachhaltigkeit die Verwendung von zertifiziertem Pflaster wichtig gewesen, das sich bei Herstellungsprozess und Rohstoffen von üblichem Pflaster unterscheidet. Bei der Gestaltung der Parkflächen seien durch die Verwendung des Betonsteins aus CO 2 -neutraler Produktion 4267 Kilogramm Kohlendioxid eingespart werden. Dies entspreche einem Volumen von 2133 Kubikmetern. Das verwendete Pflaster sei zudem mit 6000 Litern pro Sekunde und Hektar versickerungsfähig. Das verhindere eine zu starken Versiegelung, da die restlichen 1300 Quadratmeter asphaltiert wurden.

Ergänzt wurde der neue Parkplatz mit einer zusätzlichen Straßenlaterne sowie einem Bereich, in dem voraussichtlich im nächsten Jahr zwei Ladestationen für E-Fahrzeuge entstehen. Der noch geschotterte Teil des Parkplatzes soll im hinteren Bereich zu einer Wildblumenwiese werden. Außerdem werden dort zwei weitere Laternen aufgestellt.