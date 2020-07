Nadelöhr in der Sechsheldener Straße wird beseitigt

Jetzt teilen:

Bereits vor gut zwei Jahren hatte die Stadt Haiger im Ortskern von Sechshelden das Haus Sechsheldener Straße 13 mitsamt der angrenzenden Scheune (kleines Foto) abreißen lassen, um das dortige Verkehrsnadelöhr zu beseitigen. Nachdem die Fläche lange Zeit brachlag, wird jetzt die Straße verbreitert und mit einem neuen Bürgersteig versehen. Der Gehweg entlang der Ortsdurchfahrt endete auf dieser Straßenseite bis vor zwei Jahren direkt an der Eingangstreppe zum Wohnhaus. An dieser Stelle war die Fahrbahn nicht einmal vier Meter breit. Während der Arbeiten wird der Verkehr mit einer Baustellenampel geregelt und einseitig an der Engstelle vorbeigeleitet. Fotos: Christoph Weber