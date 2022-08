Nanzenbacher feiern wieder ihr Dorffest

Die Gemeinschaft der Dorfvereine erwartet wieder Hunderte Gäste aus dem Ort und den Nachbargemeinden zum Nanzenbacher Dorffest in der Dorfmitte/Goldbachstraße. Foto: Angela Stein

DILLENBURG-NANZENBACH - Die Nanzenbacher feiern am 20. und 21. August (Samstag und Sonntag) wieder ihr Dorffest. Die Gemeinschaft der Dorfvereine erwartet dazu in der Dorfmitte im Bereich Goldbachstraße Hunderte Gäste auch aus den Nachbarorten. In das Fest integriert ist die Aktion "Nanzenbach bewegt sich", die der Sportverein eigens um eine Woche vorverlegt hat, erläutern die Veranstalter in einer Pressemitteilung.

Los geht es am Samstag, 20. August, um 11 Uhr mit einer Fotoausstellung in der ehemaligen Volksbankfiliale mit Motiven der vergangenen Dorffeste und einem Flohmarkt in der Hintergasse. Wer Bilder für die Fotoschau beisteuern oder auf dem Markt etwas verkaufen möchte, meldet sich bei Stefan Scheld, Telefon 0 27 71-82 96 68.

Wer zähmt den

künstlichen Bullen?

Um 13 Uhr beginnt dann "Nanzenbach bewegt sich". Und ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Hof von Familie Flöter. Spaß für Jung und Alt verspricht das Bullriding ab 17 Uhr. Gäste können sich nicht nur selbst auf dem Rücken des künstlichen Bullen versuchen, sondern auch bei einem Schätzspiel einen Tipp abgeben, wie lange sich Harald Klabunde, Stefan Scheld, Tobias Reeh und Volker Hofmann aus dem Organisationsteam im Sattel halten. Die Auflösung und Gewinnbekanntgabe ist für Sonntag, 21. August, um 14 Uhr geplant.

Über den Tag hinweg werden die Gäste abwechselnd von allen Vereinen aus dem Bierrondell mit Getränken versorgt. Für die jüngeren Gäste wird es Attraktionen geben. So wird der Heimatverein das Goldschürfen anbieten. Und der CVJM fordert bei einem Gladiatoren-Spiel jedermann zum Kräftemessen heraus.

Unterhaltungstalente aus

der Region auf der Bühne

Am Samstag beginnt um 18 Uhr der musikalische Teil des Dorffestes. Zunächst können sich Mutige beim Karaoke mit DJ Flimmer das Mikrofon in die Hand geben. Ab 20 Uhr gehört die Bühne dann zwei Unterhaltungstalenten aus der Region: André Schüler und seine Gitarre, besser bekannt als "Mir Zwo". Ebenfalls um 20 Uhr öffnet auch die Sektbar. Dort gibt es unter anderem einen Dorfbrand aus limitierter Abfüllung. Dieser ist als Präsent auch in der urigen Tonflasche erhältlich.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde und der Freien evangelischen Gemeinde Nanzenbach. Ab 11 Uhr ist Frühschoppen mit dem Blasorchester Musikverein Neuhochstein-Schönberg. An beiden Tagen öffnet ab 11 Uhr die Hexenküche der Schaustellerfamilie Alde aus Nanzenbach.

Das Nanzenbacher Dorffest wird von der Gemeinschaft aller Dorfvereine organisiert und mit vielen Freiwilligen aus den Vereinen in die Tat umgesetzt. Es findet in der Regel alle vier Jahre statt, wurde jedoch pandemiebedingt zwei Mal von 2020 auf 2022 verschoben.