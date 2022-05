Naturbad Schelder Weiher öffnet am 28. Mai

Die begehbare Badeinsel am Schelder Weiher verspricht Wasserspaß an heißen Tagen. Archivfoto: Freundeskreis Schelder Weiher

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Nach etwa 800 Arbeitsstunden der Mitglieder des Freundeskreises Schelder Weiher beginnt am Samstag, 28. Mai, die Saison im Naturbad in Niederscheld. Feiern möchte der Freundeskreis dies am Sonntag 29. Mai, ab 11.30 Uhr. Für Speisen und Getränke ist dann gesorgt.

Die Preise der Saison- und Einzelkarten sowie der Getränke bleiben unverändert. "Das führt natürlich dazu, dass unser Überschuss am Jahresende etwas geringer ausfallen wird, den wir zur Minderung der Kosten an die Servicebetriebe abführen", erläuterte Michael Schell vom Freundeskreis.

Der Förderkreis besteht seit zehn Jahren als eingetragener Verein. Die Arbeit zur Unterstützung des Betriebes leistet der Freundeskreis jedoch schon rund 20 Jahre. In dieser Zeit sei viel geleistet worden, teilt er in einer Presseerklärung mit. So wurden über die regelmäßigen Renovierungs-und Pflegearbeiten hinaus ein massives Gerätehaus angebaut, ein Kiosk eingerichtet, ein Kinderspielplatz geschaffen sowie Sitz- und Liegeplatzbereiche eingerichtet. Hinzu kamen Anschaffungen, wie zuletzt die eines Wassersportgerätes für Kinder.

Großer ehrenamtlicher Einsatz erforderlich

"Möglich war vieles nur durch die ehrenamtliche Arbeit unserer Helfer, mit der wir viel Eigenleistungen erbringen konnten, oder indem wir mit dem Verkauf im Kiosk einen Überschuss erwirtschaften konnten", erklärte Michael Schell.

Saisonkarten zu Vorverkaufspreisen gibt es per E-Mail an fsweiher@gmail.com. Weitere Infos gibt es auf https://schelder-weiher.

hpage.com/.