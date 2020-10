Nazi-Schmierereien in Dillenburg

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG - "Irgendwann vor Montag um 10.06 Uhr", so die Polizei haben Unbekannte in Dillenburg mit roter Farbe ein 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz und den Schriftzug "Terror" an die Decke der Fußgängerunterführung unter den Bahngleisen in der Oranienstraße gesprüht. Zudem wurde das Hakenkreuz mit silberner Farbe ausgemalt. Den reinen Sachschaden gibt die Polizei mit 50 Euro an.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen und fragen: Wer hat die Täter beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 2771-90 70.