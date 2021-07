Nazi-Symbole gesprüht

Symbolfoto: dpa

DILLENBURG-MANDERBACH - Unbekannte haben in Manderbach im Fauleborn mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz und die Buchstaben "SS" auf den Lack eines Autos gesprüht. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Symbole in der Nacht auf Donnerstag auf die Beifahrerseite eines weißen Ford Transits aufgebracht haben. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, hofft auf Zeugen und fragt: Wer hat die Sprayer beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.