Neue Schilder und Infotafeln für Wildpark

Engagiert: Studenten der Gewerblichen Schulen bemalen im Donsbacher Wildpark Klangstäbe. Foto: Gewerbliche Schulen Dillenburg

DILLENBURG - Die Fachschule für Sozialwesen der Gewerblichen Schulen Dillenburg unterstützt den Wildpark in Donsbach. Daher verbrachten einige Jugendliche der Unterstufen einen Tag in dem Park und absolvierten einen Arbeitseinsatz.

So bekam die Hütte am Streichelzoo einen neuen Anstrich und Klangstäbe wurden in unterschiedlichen Farben gestrichen sowie dazu passende Liedbeispiele nach Farben entwickelt. Das Kassenhäuschen des Parks bekam ein schönes Namensschild aus Holz. Und weitere Hinweisschilder, die den Weg zum Kassenhäuschen leiten, wurden aufgestellt. Eine Gruppe gestaltete neue Schilder für die Tiergehege und entwickelten QR-Codes, um einen Prototyp einer neuen Infotafel zu entwerfen. Zudem konnten an einem Schotterweg alle Schlaglöcher entfernt werden.

Schon vorher im Unterricht Verbesserungen ausgedacht

Im Ökologieunterricht hatten die Studenten der Fachschule sich zuvor mit dem Ökosystem Wald und der Bedeutung von Tierparks beschäftigt. Nach einem vorausgegangenen Besuch im Wildpark in Donsbach hatten sie sich Verbesserungsvorschläge überlegt, die nun realisiert werden konnten.