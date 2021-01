Neue Spülmaschine soll der Tafel gute Dienste leisten

Freude über die neue Spülmaschine für die Dillenburger Tafel (v.l.): Lothar Theis von der Stiftung der Dillenburger Sparkasse, Tafelmitarbeiter Martin Debus und Bruno Lehberger vom Vorstand des DRK-Kreisverbands. Foto: DRK-Kreisverband Dillenburg

DILLENBURG - Sie soll der Tafel gute Dienste leisten: Die Stiftung der Dillenburger Sparkasse hat der Dillenburger Bedürftigen-Einrichtung eine Spülmaschine im Wert von 4500 Euro gespendet.

Mit der Wiederaufnahme des Tafelbetriebes am 11. Mai sind zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden, um sowohl die Kunden als auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter in Corona-Zeiten zu schützen. Die Lebensmittel wurden zudem in Einwegtaschen verpackt, um eine Kontaktinfektion durch bis dahin verwendeten Körbe zu vermeiden.

DRK möchte die Kosten für Einwegtaschen vermeiden

Da sich abzeichnet, dass die Corona-Pandemie noch längst nicht vorbei ist, wurde außerdem beschlossen, eine Gewerbespülmaschine anzuschaffen, um wieder zum ursprünglichen Ausgabemodus zurückkehren zu können und die Kosten für die Einweg-Papiertaschen zu vermeiden. Diese Spülmaschine reinigt die Körbe bei 60 Grad, sodass Erreger abgetötet werden und somit keine Infektionsgefahr mehr besteht. Zur Finanzierung der Spülmaschine bat das DRK die Stiftung der Sparkasse Dillenburg um Unterstützung. Aus deren Fördermitteln wurde die volle Summe für den Kauf der Maschine übernommen.