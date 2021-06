Neue Vorstände in 35 Gemeinden des Dekanats an der Dill

Im Schatten der Dillenburger Stadtkirche liegt das neue Gemeindehaus Zwingel. Bei der Kirchenvorstandswahl nutzten einige evangelische Dillenburger die Gelegenheit des Urnengangs, um das neue Dominzil etwas näher in Augenschein zu nehmen. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG/HAIGER/HERBORN - Hessen-Nassau hat gewählt! In über 1000 evangelischen Gemeinden, darunter 35 aus dem Dekanat an der Dill, wurden am Sonntag die ehrenamtlichen Vorstände neu bestimmt. Alle Ergebnisse sind vorläufig, sie müssen jetzt noch in den Kirchengemeinden bestätigt werden. Erst am 5. September folgt die verschobene Wahl in Hörbach.

Bei der Kirchenvorstandswahl der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zeichnet sich die beste Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten ab. Einem ersten Trend zufolge lag die Beteiligung bei 25 Prozent der Wahlberechtigten gegenüber 18,5 Prozent sechs Jahre zuvor. Im Evangelischen Dekanat an der Dill lag die Beteiligung im Schnitt bei 22 Prozent. Spitzenreiter ist Simmersbach (43,3 Prozent) vor Niederscheld (39,5) und Beilstein-Rodenroth (38,6). Die Beteiligung lag dagegen beispielsweise in der Dillenburger Kernstadt nur bei 13,2 Prozent, obwohl die Gemeindemitglieder beim Urnengang die Möglichkeit hatten, sich das neue Gemeindehaus Zwingel anzusehen.

Kirchenvorstände werden

für sechs Jahre gewählt

Erstmals konnte in 129 Kirchengemeinden wie in Herborn, Herbornseelbach und Fleisbach-Merkenbach mit insgesamt rund 220 000 Wahlberechtigten auch online abgestimmt werden. 642 Kirchengemeinden mit über 700 000 Wahlberechtigten hatten sich für eine reine Briefwahl entschieden. 287 Gemeinden führten eine "klassische Wahl" unter besonderen Hygienestandards durch, für die knapp 340 000 Menschen wahlberechtigt waren.

INFORMATION Die ev. Kirchengemeinde Roth gehört zum Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. Dies gilt auch für Bischoffen, Niederweidbach und Wilsbach in der Gemeinde Bischoffen. Die ev. Kirchengemeinde Rabenscheid bildet zusammen mit Liebenscheid und Neukirch eine Pfarrei und gehört zum Dekanat Westerwald. Die ev. Kirchengemeinde Greifenstein-Edingen gehört zum Kirchenkreis Wetzlar und damit zur Rheinischen Landeskirche. Dies gilt auch für den Mittenaarer Ortsteil Bellersdorf (zusammen mit Hohenahr-Altenkirchen) sowie Ulmtal mit Allendorf, Holzhausen und Ulm.

Kirchenvorstände sind für den Kurs der Gemeinde vor Ort verantwortlich und entscheiden beispielsweise über die neue Pfarrerin ebenso wie über die Dachsanierung und die Ausrichtung der kirchlichen Kindertagesstätte. Sie werden für sechs Jahre gewählt. Die Kirchenvorstände haben je nach Gemeindegröße zwischen 4 und 21 Mitglieder. Die neue Amtsperiode beginnt am 1. September 2021.

Dillenburg

Dillenburg: Christine Bahl, Andreas Balzer, Regina Beecht, Robert Bertrand, Isa Brandenburger-Häufler, Sebastian Jung, Ursula Krug-Richter, Katrin Löber, Bert Petersen, Marianne Pfeifer, Bärbel Wächter - Wahlbeteiligung: 13,2 Prozent

Donsbach: Cornelia Diehl, Ellen Hilk, Manuela Pickenhahn, Fred Becker - Wahlbeteiligung: 13,0 Prozent

Eibach: Lena Göbel, Günter Hartmann, Lothar Hartmann, Marzena Hartmann, Roland Schäfer, Andreas Seibert, Marianne Seibert - Wahlbeteiligung: 28,8 Prozent

Frohnhausen:: Jens Markus Bauer, Irma Hain, Fabian Jung, Heiko-Ronny Köpper, Cornelia Kunz, Anke Küster, Daniela Lohmann, Thomas Nickel, Kai-Jan Schaffner, Ralf Schaffner, Holger Strackbein und Stefan Waldschmidt - Wahlbeteiligung: 25,1 Prozent

Manderbach: Martin Droß, Volker Fröhlich, Ralf Hermann, Rahel Hofmann, Jörg Kowarna, Wolfgang Paul, Arndt Waldschmidt, Kerstin Weiershausen - Wahlbeteiligung: 16,0 Prozent

Nanzenbach: Ulrich Gail, Dorothea Hartmann, Adelheid Heene, Stefan Müller, Rüdiger Nickel, Annetraut Schwarz-Strömmer, Volker Weber - Wahlbeteiligung: 30,4 Prozent

Niederscheld: Claire Günther, Andrea Häuser, Sigrun Herrmann, Jutta Hooker, Regina Lünsch, Bettina Schneider, Thomas Unger, Dr. Matthias Wagner - Wahlbeteiligung: 39,5 Prozent

Oberscheld: Karl-Heinz Allgaier, Manuela Caruso, Christoph Kosir, Karin Mandura, Dr. Gernot Schmitt, Silke Seelhof-Freier - Wahlbeteiligung: 17,2 Prozent

Haiger

Allendorf (mit Seelbach): Christina Buntrock, Sascha Götz, Thomas Jungeblut, Niklas Konrad, Walter Lutz, Dr. Christian Rein, Jasmin Weiß (alle Allendorf/Wahlbeteiligung: 16,3 Prozent), Lisa-Marie Brado, Guido Hermann, Andrea Klös, Nicole Listner (alle Seelbach/Wahlbeteiligung: 15,1 Prozent)

Dillbrecht (mit Fellerdilln und Offdilln): Simon Debus (Fellerdilln), Henriette Dracklé (Dillbrecht), Marion Gohlke (Offdilln), Jörg Hofmann (Dillbrecht), Susanne Hofmann (Dillbrecht), Kim-Steven Klus (Dillbrecht), Jan Simon Schäfer (Offdilln), Sinah Specka (Dillbrecht) - Wahlbeteiligung: 17,9 Prozent.

Haiger: Andreas Rompf, Katharina Kring, Sascha Schwunk, Christian Hagner, Christine Weller, Giesela Kring, Carina Schwedes, Gerhard Walch, Cornelia Kasteleiner - Wahlbeteiligung: 15,6 Prozent

Langenaubach (mit Flammersbach): Birgit Schönberger, Britta Kaiser, Katrin Mernberger, Ulrike Scheidt, Burkhard Schneider, Michelle Sulewsky - Wahlbeteiligung: 30,4 Prozent

Oberroßbach (mit Niederroßbach und Weidelbach): Michaela Becker (Weidelbach), Petra Benner (Niederroßbach), Iris Brachthäuser (Oberroßbach), Brigitta Hahn (Oberroßbach), Ulrich Rink (Weidelbach), Maik Wallert (Flammersbach) - Wahlbeteiligung: 17,7 Prozent

Sechshelden: Jens Becker, Dorothe Bonorden, Seimen Coppola, Christian Jäckel, Sabine Seifert-Lückhof und Astrid Thielmann - Wahlbeteiligung: 23,0 Prozent

Herborn

Herborn (mit Alsbach): Jenny Berns, Carsten Hänche, Yvonne Krauskopf, Céline Krimmel, Karin Michel, Gudrun Norkeit, Heinz Peter, Roland Schneider, Isabelle Schreiber, Gert Voss. Jugenddelegioerter: Jannes Kottke - Wahlbeteiligung: 10,1 Prozent

Ambachtal (Burg, Amdorf und Uckersdorf): Heiko Claas, Mario Passauer, Kira Rompf für Amdorf, Monika Busch, Dorothea Reeh, Renate Winkel für Burg, Hartmut Diehl, Karl-Hermann Metz für Uckersdorf - Wahlbeteiligung: 18,0 Prozent

Schönbach: Monika Benner, Sabine Conrad, Alexandra Georg, Olga Heckmann, Lisa Maag, Manuela Siebel, Christina Schaaf, Sarah Schmidt, Burkhard Schütz, Sandra Michel, Arwed Zoebisch. Jugendmitglied: Celina Penirschke - Wahlbeteiligung: 25,9 Prozent

Hörbach (mit Hirschberg und Guntersdorf): Wahl findet zum Nachholtermin am 5. September statt.

Herbornseelbach: Simeon Ananiadis, Benjamin Arnold, Benjamin Claas, Janina Große, Martina Haas, Alisa Paulke, Ute Schmidt, Birgit Schulte - Wahlbeteiligung: 15,1 Prozent

Merkenbach (mit Fleisbach): Beate Dietrich, Hildegund Haus, Holger Laumann, Daniela Nickel, Michael Pfaff, Noelle Reichenauer, Ulrich Tropp, Thomas Vitt, Bärbel Werner - Wahlbeteiligung: 20,6 Prozent

Breitscheid

Breitscheid-Medenbach: Udo Klaas, Thorsten Reichel, Karsten Schumann (alle Breitscheid), Carolin Horn, Heinz-Günter Kunz, Burkhard Leuthäusel (alle Medenbach) - Wahlbeteiligung: 33,7 Prozent

Dietzhölztal

Ewersbach (mit Mandeln, Rittershausen und Steinbrücken): Dorothee Benner, Nicole Eckhardt, Lukas Engel, Astrid Friedrich, Andreas Giersbach, Elke Groos, Lisa Sophie Koch, Lisa Marie Schmitt, Dr. Eberhard Scholl - Wahlbeteiligung: 21,6 Prozent

Driedorf

Driedorf (mit Münchhausen, Seilhofen, Rodenberg, Driedorf, Mademühlen, Heisterberg, Hohenroth, Gusternhain und Waldaubach): Carsten Balschun (Driedorf), Hilde Buss (Mademühlen), Eckhard Decker (Driedorf), Petra Decker (Mademühlen), Sonja Deiß (Münchhausen), Marlis Gimbel (Rodenberg), Florian Gimbel (Waldaubach), Ivonne Schäfer (Driedorf), Judith Schönberger (Driedorf) - Wahlbeteiligung: 30,4 Prozent

Eschenburg

Eibelshausen: Judith Donath, Stephan Giersbach, Gebhard Häußer, Alina Luther, Michael Manderbach, Simon-Martin Müller, Esther Pfeifer, Markus Pfeifer, Dr. Thomas Pfeifer, Anke Schwehn, Brigitte Schwehn, Hartmut Schwehn, Petra Weller - Wahlbeteiligung: 22,8 Prozent

Eiershausen: Konstanze Deis, Sven Hein, Regina Thum, Dr. Magnus Müller, Doris Hermann, Achim Hartmann - Wahlbeteiligung: 32,4 Prozent

Hirzenhain (mit Hirzenhain-Bahnhof): Ute Christ, Marion Cyris, Michaela Geiger, Jörg Haffer, Christian Hermann, Thomas Hermann, Dieter Holighaus, Heiko Holighaus, Lina Kost, Diana Winkelmann - Wahlbeteiligung: 28,8 Prozent

Simmersbach: Jürgen Dietrich, Thomas Heupel, Alexandra Oerter, Sigrid Petersohn, Elisabeth Reh, Christoph Reitz, Christine Sänger, Armin Sandrock, Karin Theis. Jugendmitglied Kaja Marie Giersbach - Wahlbeteiligung: 43,4 Prozent

Wissenbach: Werner Brietzke, Lisa Hain, Cleo Hartmann, Christiane Knüll, Jan Luginbühl, Anita Ortmann, Markus Riess, Reiner Stolz. Jugendmitglied: Lena Hain - Wahlbeteiligung: 30,3 Prozent

Greifenstein

Beilstein (mit Rodenroth): Renate Eckert, Sascha Hardt, Daniela Heinz, Karl-Heinz Knetsch, Johannes Knoll, Karl-Heinz Ruhs, Manfred Schäfer, Oliver Scheld, Annette Schrom - Wahlbeteiligung: 38,6 Prozent

Nenderoth: Irmtrud Becker, Hans-Gerhard Franz, Anna Marie Jakob, Berthold Kessler, Simona Müller, Brigitte Schäfer, Sabine Schöndorf - Wahlbeteiligung: 16,5 Prozent

Mittenaar

Ballersbach: Reiner Brühl, Diana Deusing, Udo Hecker, Uwe Stegemann, Caroline Steubing, Nele Topp, Dr. Katja Wendel - Wahlbeteiligung: 24,8 Prozent

Offenbach: Dietmar Bremer, Gero Groos, Kristin Jansen, Christina Schaaf - Wahlbeteiligung: 13,0 Prozent

Bicken: André Bäumer, Denise Müller, Jörg Nicodemus, Udo Schäfer, Elke Thielmann, Gabi Weiershausen, Doris Weiß - Wahlbeteiligung: 17,0 Prozent

Siegbach

Siegbach (mit Eisemroth, Oberndorf, Übernthal, Tringenstein und Wallenfels): Heidi Carrascosa Santos, Franziska Gierhardt, Elke Jung, Kerstin Müller, Christiane Rott, Matthias Schäfer, Hartmut Schneider, Stefan Schönfelder, Stefanie Simon, Angela Weil - Wahlbeteiligung: 22,0 Prozent

Sinn

Sinn: Dr. Wolfgang Wörner, Dorothea Schmehl, Susanne Berghäuser, Dorothee Jung, Thomas Klute - Wahlbeteiligung: 25,0 Prozent

Fleisbach (mit Merkenbach): Renate Bender, Elke Ebertz, Klaus Hermanni, Frank-Jochen Kranz, Marco Olivieri, Anette Seipp, Gabriele Staska, Bianka Vorländer - Wahlbeteiligung: 19,3 Prozent