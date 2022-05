Neuer Anlauf, Kirchenvorstand für Oberscheld zu finden

In Oberscheld unternimmt die evangelische Kirchengemeinde am Dienstag einen neuen Anlauf, um einen Kirchenvorstand zu finden. Archivfoto: Frank Rademacher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-OBERSCHELD - Wie geht es weiter in der evangelischen Kirchengemeinde Oberscheld? Das soll in einer zweiten Gemeindeversammlung geklärt werden, zu der Dekan Roland Jaeckle und die Mitglieder des Dekanatssynodalvorstandes (DSV) für Dienstag, 10. Mai, um 19 Uhr ins evangelische Gemeindehaus Oberscheld einladen.

Nachdem der Kirchenvorstand Mitte Januar 2022 geschlossen zurückgetreten war, hatte Jaeckle gemeinsam mit dem stellvertretenden Präses Klaus Best sowie Ralf Schaffner und Karin Schmidt vom DSV kommissarisch die Geschäfte für die Kirchengemeinde Oberscheld übernommen. "Das soll aber nur vorübergehend geschehen, bis vier Gemeindeglieder aus Oberscheld gefunden sind, die einen neuen Kirchenvorstand bilden. Lassen sich zwei weitere Gemeindeglieder für das Ehrenamt in den Kirchenvorstand berufen, wäre das Gremium wieder komplett arbeitsfähig", sagt der Dekan.

Jetziger Pfarrer verlässt Oberscheld zum 1. Juli

Bei einer ersten Gemeindeversammlung Anfang März hatten sich keine Gemeindeglieder gefunden, die dazu bereit waren. Einige Gemeindeglieder warben damals für einen Dialog und dafür, den Blick nach vorne zu richten.

Der Weggang des derzeitigen Gemeindepfarrers zum 1. Juli könnte nun zu einem Neubeginn in Oberscheld führen, so die Einschätzung des Dekans, der am Dienstag darüber informieren möchte. Jaeckle wirbt für eine Mitarbeit im Kirchenvorstand: "Die Kirchengemeinde Oberscheld hat großes Potenzial, es ist eine lebendige Gemeinde".

Auch Schaffner favorisiert eine Oberschelder Lösung: "Wir wollen nicht über die Entwicklungen in der Kirchengemeinde bestimmen. Wir wollen die Gemeindeglieder ermuntern, ihren Weg für Oberscheld zu finden".

Zur besseren Planung bittet die evangelische Kirchengemeinde Oberscheld um vorherige Anmeldung unter Telefon 0 27 71-67 17 oder per E-Mail an kirchengemeinde. oberscheld@ekhn.de