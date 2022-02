Neuer Polizeichef deutlich: "Brauchen Rückhalt der Bürger"

Joachim Bernard ist 54 Jahre alt und wohnt im benachbarten Landkreis Limburg-Weilburg. Seit 1. Februar leitet der Kriminaldirektor die Polizeidirektion Lahn-Dill.

1987 trat er seinen Dienst bei der Polizei an, absolvierte eine Ausbildung und war danach in Hofheim. Nach seinem Studium zum gehobenen Polizeidienst versah er seinen Dienst in Frankfurt-Höchst und bei der Kriminalpolizei in Idstein. Anschließend wechselte er ins Polizeipräsidium Westhessen zur dortigen Kriminalpolizei.

Daraufhin legte er seinen Master an der Polizei-Hochschule ab, wechselte als Referent ins hessische Innenministerium und wurde anschließend Leiter der zentralen Kriminalinspektion Südosthessen in Offenbach.

Es folgten die Stelle als Kripochef und stellvertretender Leiter der Polizeidirektion im Lahn-Dill-Kreis Leitung, eine Führungsaufgabe beim Landeskriminalamt und danach zwei Jahre als Leiter der Polizeidirektion Gießen (nur Schutzpolizei).