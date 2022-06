Neuer Service für Geflüchtete aus der Ukraine

Ähnlich wie in Berlin benötigen auch im Lahn-Dill-Kreis Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine Aufenthaltsgenehmigung. Sie kann auch online beantragt werden. Foto: Annette Riedl/dpa

WETZLAR/DILLENBURG - Geflüchtete aus der Ukraine, die sich im Lahn-Dill-Kreis aufhalten, können jetzt auch online ihre Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Ausgenommen ist das Stadtgebiet Wetzlar. Darauf weist der Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung hin.

Über das Hilfe-Portal "germany4ukraine" des Bundesinnenministeriums wird dieser Service angeboten, auch in Ukrainisch . Über den "Behördenfinder" können die Ukrainer die Postleitzahl ihres aktuellen Wohnsitzes eingeben und werden dann mit ihrem Anliegen online an den Lahn-Dill-Kreis verwiesen.

Der Antrag selbst sollte in lateinischen Buchstaben ausgefüllt werden. Dort werden zunächst persönliche Angaben wie Name, Aufenthaltsstatus, Kinder und Kontaktdaten eingegeben. Ist der Antrag mit allen erforderlichen Dokumenten online abgesendet worden, kann er noch einmal als PDF heruntergeladen werden. Außerdem wird eine Empfangsbestätigung an die eigene E-Mail-Adresse verschickt.