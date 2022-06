Neues Projekt der Dillenburger "Dellerlecker"

"Wahrheit und andere Lügen": Die "Dellerlecker" bereiten sich auf ihre neue Inszenierung vor. Foto: "Dellerlecker" Dillenburg

DILLENBURG - Die Theatergruppe "Dellerlecker" steckt mitten in der Planung für die Aufführung von "Wahrheiten und andere Lügen" von Sam Bobrick. Das Besondere daran: Es ist kein Theaterstück im klassischen Sinn, sondern eine Szenencollage. In neun Szenen, die nichts miteinander zu tun haben, werden verschiedene Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen vom Liebesdrama bis zum ganz normalen Wahnsinn mit viel schwarzem Humor und Ironie dargestellt.

"Wir haben etwas gesucht, um möglichst vielen unserer Mitglieder nach der langen, corona-bedingten Zwangspause endlich wieder die Gelegenheit zu geben, ihrem Hobby nachzugehen", sagt Bärbel Günther, Vorsitzende des Vereins und Mitglied im Projektteam, das aus sechs Personen besteht. "Mit diesem Stück ist das gelungen, denn so können wir 18 Personen auf die Bühne bringen."

Die einzelnen Geschichten werden von zwei oder vier Personen gespielt, die sich so einfacher absprechen können, wann und wo sie zu Proben zusammen kommen. Regie führen dabei Martina Osterburg und Bärbel Günther, aber auch die Spieler selbst.

Zwischendurch Getränke

und Zeit für eine Plauderei

Die "Dellerlecker" planen das Ganze als ein Theaterevent. Es geht ihnen nicht nur ums Theaterspielen. Sie wollen den Zuschauern einen entspannten Abend im Außenbereich der Villa Grün bieten - mit Wein, Sekt und anderen Getränken sowie kleinen Häppchen. Zwischen den Szenen ist auch Zeit für eine kleine Plauderei, bevor es mit der nächsten Episode weitergeht.

Als Conférencier fungiert Frank Mignon, der auf seine bekannt nonchalante Art die Szenen miteinander verbindet, teilweise sogar mit musikalischer Untermalung.

Die Aufführungen finden am 26. und 27. August vor der Villa Grün statt, sollte es regnen, in der Gemeinschaftshalle in Niederscheld.