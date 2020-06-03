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Mittwoch, 03.06.2020 - 07:00
5 min. inkl. Video

Neun schottische Hochlandrinder erobern Scheld im Sturm

In Niederscheld betreiben Highland Cattles Naturschutz. Im 23 Hektar großen Gebiet "Weißehöll" sind sie zur Beweidung eingesetzt. Bei den Besuchern kommen die Tiere gut an.

Von Katrin Weber

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Sind Menschen sehr zugetan: die Highland Cattles, die nun im Niederschelder Naturschutzgebiet "Weißehöll" weiden. Foto: Katrin Weber

Sind Menschen sehr zugetan: die Highland Cattles, die nun im Niederschelder Naturschutzgebiet "Weißehöll" weiden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Sind Menschen sehr zugetan: die Highland Cattles, die nun im Niederschelder Naturschutzgebiet "Weißehöll" weiden. Foto: Katrin Weber

Sind Menschen sehr zugetan: die Highland Cattles, die nun im Niederschelder Naturschutzgebiet "Weißehöll" weiden. Foto: Katrin Weber

Jungendlicher Koloss: "Olymp" ist erst zwei Jahre alt. Der massige Bulle genießt es sichtlich, wenn Susan Paul mit dem Striegel sein langes, zotteliges Fell pflegt. Foto: Katrin Weber

Jungendlicher Koloss: "Olymp" ist erst zwei Jahre alt. Der massige Bulle genießt es sichtlich, wenn Susan Paul mit dem Striegel sein langes, zotteliges Fell pflegt. Foto: Katrin Weber

Infotafel: Mit diesem Schild weist die Schelder Vogelschutzgruppe darauf hin, wo die Rinder weiden werden. Foto: Katrin Weber

Infotafel: Mit diesem Schild weist die Schelder Vogelschutzgruppe darauf hin, wo die Rinder weiden werden. Foto: Katrin Weber

Schelder Fotomodels: "Olymp" (rechts) und die anderen Highlandrinder sind bereits nach wenigen Tagen zu Publikumslieblingen im Hustenbachtal geworden. Foto: Katrin Weber

Schelder Fotomodels: "Olymp" (rechts) und die anderen Highlandrinder sind bereits nach wenigen Tagen zu Publikumslieblingen im Hustenbachtal geworden. Foto: Katrin Weber

Frisurenmode "Made in Scheld": Das Fell der schottischen Hochlandrinder lässt viele Passanten staunen. Foto: Katrin Weber

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Im Naturschutzgebiet "Weißehöll" in Niederscheld sind nun schottische Hochlandrinder zur Beweidung "engagiert". Foto: Katrin Weber

Im Naturschutzgebiet "Weißehöll" in Niederscheld sind nun schottische Hochlandrinder zur Beweidung "engagiert". Foto: Katrin Weber

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