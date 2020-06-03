Mittwoch, 03.06.2020 - 07:00
5 min. inkl. Video
Neun schottische Hochlandrinder erobern Scheld im Sturm
Von Katrin Weber
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