Neuntklässler beschäftigen sich mit dem Klima

DILLENBURG-FROHNHAUSEN - Vier Tage lang haben sich zwei neunte Klassen der Goldbachschule (GBS) in Frohnhausen mit dem Thema "Klimawandel" beschäftigt.

Die GBS-Umweltkoordinatorinnen Daniela Jost und Silvia Schwarz-Meier hatten die "Lernwerkstatt Klimawandel" an die Schule geholt. Die Neuntklässler sollen die Möglichkeit bekommen, sich praxisorientiert mit Klimawandel, Klimawandelanpassung und Klimaschutz auseinanderzusetzen. Unter der Anleitung von Christine Grünbeck vom Verein "Naturerlebnishaus Heideberg" in Kirtorf wurden allerlei Informationen in vielen Experimenten praktisch dargestellt und thematisiert.

Im ersten Modul drehte sich alles rund um naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels. Dabei bekamen die Schüler zunächst theoretisches Wissen vermittelt, welches anschließend in Experimenten zu CO 2 -Entstehung durch Verbrennung oder den Treibhauseffekt erforscht werden konnte.

Kann Anpassung an den Klimawandel funktionieren?

Im zweiten Modul wurden die Folgen des Klimawandels sowie Anpassung in Deutschland und speziell in Hessen reflektiert. In diesem praxisorientierten Teil erfuhren die Schüler an interaktiven Stationen unter anderem, wie sich der Klimawandel schon jetzt auf Natur und alltägliches Leben auswirkt. Außerdem umfasste ein weiterer Aspekt die Frage, welche Strategien oder innovativen Techniken zur Anpassung an den fortschreitenden Klimawandel bereits existieren oder in Zukunft nötig sein werden.