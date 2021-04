Niederscheld: Messerangriff in Asylunterkunft

Messerattacke: Die Polizei hat in Niederscheld einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 44-Jährige soll auf einen 31-Jährigen eingestochen haben. Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

DILLENBURG-NIEDERSCHELD - Wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sitzt ein in Niederscheld untergebrachter Asylsuchender seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Es soll seinen Kontrahenten durch mehrere Messerstiche erheblich verletzt haben.

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr gerieten der 44-Jährige und der 31-Jährige aus bislang nicht bekannten Gründen in der Asylunterkunft in der Straße Am Rotenbeutel, in der beide wohnen, in eine heftige Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streits stach der 44-jährige Asylsuchende offenbar mehrfach mit einem Messer auf den 31-Jährigen ein, wodurch dieser schwere Verletzungen erlitten hat. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Polizisten nehmen den

44-Jährigen am Tatort fest

Polizisten nahmen den 44-Jährigen noch am Tatort fest. Er wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.