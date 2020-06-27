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Samstag, 27.06.2020 - 05:30
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Niederscheld: Mit Hightech und Rindern die Natur pflegen

Mit einem Hochgrasmäher wollen die Niederschelder Vogelschützer das Naturschutzgebiet "Weißehöll" pflegen. Das Gerät soll die Highland Cattles bei der Pflege unterstützen.

Von Katrin Weber
Drauf sitzen oder fernsteuern: Der Hochgrasmäher, den die Vogelschutzgruppe Niederscheld nun zur Landschaftspflege einsetzt, kann beides. Sebastian Will (rechts) testet direkt nach der Übergabe kurz die Fernsteuerung. Foto: Katrin Weber

Drauf sitzen oder fernsteuern: Der Hochgrasmäher, den die Vogelschutzgruppe Niederscheld nun zur Landschaftspflege einsetzt, kann beides. Sebastian Will (rechts) testet direkt nach der Übergabe kurz die Fernsteuerung. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Drauf sitzen oder fernsteuern: Der Hochgrasmäher, den die Vogelschutzgruppe Niederscheld nun zur Landschaftspflege einsetzt, kann beides. Sebastian Will (rechts) testet direkt nach der Übergabe kurz die Fernsteuerung. Foto: Katrin Weber

Drauf sitzen oder fernsteuern: Der Hochgrasmäher, den die Vogelschutzgruppe Niederscheld nun zur Landschaftspflege einsetzt, kann beides. Sebastian Will (rechts) testet direkt nach der Übergabe kurz die Fernsteuerung. Foto: Katrin Weber

Für die Pflege des Naturschutzgebiets "Weißehöll" setzt die Niederschelder Vogelschutzgruppe nun einen Hochgrasmäher ein. Torsten Lemke verpasste dem neuen Gerät sofort ein "Kennzeichen", das es als Schelder Hochgrasmücke identifiziert. Foto: Katrin Weber

Für die Pflege des Naturschutzgebiets "Weißehöll" setzt die Niederschelder Vogelschutzgruppe nun einen Hochgrasmäher ein. Torsten Lemke verpasste dem neuen Gerät sofort ein "Kennzeichen", das es als Schelder Hochgrasmücke identifiziert. Foto: Katrin Weber

Der Hochgrasmäher soll beispielsweise die Ränder der Flächen bearbeiten, die die Highland Cattles im Naturschutzgebiet stehen lassen. Foto: Katrin Weber

Der Hochgrasmäher soll beispielsweise die Ränder der Flächen bearbeiten, die die Highland Cattles im Naturschutzgebiet stehen lassen. Foto: Katrin Weber

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