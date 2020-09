Noemi Seibert schreibt besten Praktikumsbericht

Noemi Seibert holt den 1. Preis im Praktikumswettbewerb von "Schule-Wirtschaft" Mittelhessen. Bild: Johann-von-Nassau-Schule

Dillenburg (red). Noemi Seibert von der Johann-von-Nassau-Schule in Dillenburg hat bei dem Schülerwettbewerb den besten Bericht im Bereich Metall- und Elektroindustrie verfasst. Mit ihrem Sieg qualifiziert sie sich für die Hessenebene in der Kategorie der Realschulen. Auf regionaler Ebene wurde die Eibacherin von "Schule-Wirtschaft" Mittelhessen mit einem Gutschein und einer Siegerurkunde ausgezeichnet. Die Ehrung fand in der Johann-von-Nassau-Schule statt.

Die Jugendliche absolvierte ein Praktikum bei dem Haigerer Unternehmen Carl Cloos Schweißtechnik. "Ich war zwei Wochen in den Ausbildungswerkstätten der gewerblichen Ausbildung. Dabei durfte ich die Bereiche Mechanik und Elektronik kennenlernen", erzählt Noemie Seibert. "Mir hat ganz besonders gefallen, dass ich viele praktische Erfahrungen machen konnte, die ich in meinem Schulalltag nicht machen kann. Ich durfte mich im Schweißen von Metallblechen, im Löten von elektronischen Bauteilen und in der Programmierung am Computer ausprobieren." Die junge Frau konnte dadurch das Maschinenbauunternehmen von sich überzeugen. "Ich habe mich bei der Firma Cloos um einen Ausbildungsplatz als Elektronikerin für Betriebstechnik beworben und meinen Ausbildungsvertrag für diesen Wunschberuf im August unterschrieben", freute sich Noemi Seibert.

Trotz Corona gab

es viele Praktika

Auch Andreas Schmelzer, Ausbildungsleiter bei Carl Cloos Schweißtechnik, ist begeistert: "Wir freuen uns besonders über den Sieg von Noemi Seibert mit ihrem Praktikumsbericht, da es uns sehr wichtig ist, gerade jungen Frauen die technischen Berufe aus der Metall- und Elektroindustrie näher zu bringen." Dem kann sich Sebastian Höhn, Referent für Schule-Wirtschaft Mittelhessen, nur anschließen. Er ergänzt: "Obwohl in diesem Jahr viele Betriebspraktika ausfallen oder vorzeitig beendet werden mussten, gab es doch zahlreiche Einsendungen aus allen Schulformen in Mittelhessen. Die jungen Menschen haben mit Kreativität und viel Mühe gezeigt, was sie im Praktikum erlebt haben und welche vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der heimischen Wirtschaft angeboten werden."

In der Kategorie Hauptschule haben Lukas Reitz (1. Platz) und Edwin Eibauer (3. Platz) von der Comenius Schule in Herborn mit ihren Praktikumsberichten beeindruckt.