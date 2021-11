Nummer 3148 wetzt durch den Petz

Jetzt teilen:

DILLENBURG - Am Donnerstag, 2. Dezember, ist es wieder so weit. Wenn die Kunden im Dillenburger Rewe-Markt ihre Einkäufe erledigt haben, startet die Aktion "Wetz durch den Petz" des Lions-Club Oranien-Dillenburg. Die Losnummer 3148 hat gewonnen und berechtigt zum kostenlosen "Einkauf" auf Zeit. 120 Sekunden lang darf er seinen Einkaufswagen nach Belieben beladen, ohne anschließend zu bezahlen.

Der Besitzer der Losnummer 4352 erhält einen Präsentkorb und einen 100-Euro Einkaufsgutschein. Für die Nummer 2804 gibt es einen Präsentkorb plus 50-Euro Gutschein und für die Nummer 1845 einen Präsentkorb. Je eine Flasche Sekt entfällt auf die Losnummern 3441, 1235, 4113, 0327 und 0864.

Für alle Gewinner lohnt es sich, am Donnerstag gegen 20 Uhr in den Rewe-Petz-Markt zu kommen, denn: Wenn einer von ihnen nicht erscheinen sollte, rücken die Folgenden nach.

Die traditionelle Wohltätigkeitsaktion des Lions-Club findet nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Der Erlös geht an das Kinder- und Jugendhospiz "Balthasar" in Olpe.