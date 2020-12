Nun führt ein Dreier-Team die Isabellenhütte in Dillenburg

Neu in der Geschäftsführung der Isabellenhütte: Holger Spiegel (l.) und Thilo Gleisberg. Foto: Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG

DILLENBURG - Die Isabellenhütte in Dillenburg baut ihre Geschäftsführung um: Künftig werden drei Geschäftsführer als CFO, CTO und CEO für die jeweiligen Themenbereiche verantwortlich zeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der geschäftsführender Gesellschafter Felix Heusler wird als CFO die Bereiche Personal (HR), Finanzen/Controlling sowie IT verantworten. Holger Spiegel übernahm von ihm zum 1. Oktober die Ressorts Vertrieb und Marketing. Zudem wird Spiegel zum 1. Januar Sprecher der Geschäftsführung (CEO).

Komplettiert wird das Team seit 1. November von Thilo Gleisberg, der als CTO für die Bereiche Produktion, F&E, Einkauf und Logistik verantwortlich zeichnet. Geschäftsführer Jürgen Brust geht zum 31. Dezember in den Ruhestand. In seiner Ära habe sich die Isabellenhütte zu einem weltweit anerkannten Technologieführer entwickelt, heißt es in der Erklärung.

Nach seinem Maschinenbau-Studium war Holger Spiegel 25 Jahre bei der Robert Bosch GmbH tätig, zuletzt als Vertriebsleiter Powertrain für den weltweiten Vertrieb. In den vergangenen drei Jahre war er selbstständiger, international tätiger Unternehmensberater.

Thilo Gleisberg ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und hat einen MBA in General Management. Über 20 Jahre war er bei der Robert Bosch GmbH in leitenden Positionen tätig, unter anderem als Entwicklungsleiter Sensorik und zuletzt als Produktbereichsleiter Rotating Machines. Zwischenzeitlich leitete er sechs Jahre lang den Produktbereich Lenksäule mit Sitz in Frankreich bei ZF Lenksysteme.

Konsequent ausrichten an den Kundenwünschen

"Den Pfad des nachhaltigen Wachstums, den wir seit einigen Jahren beschreiten, möchten wir mit dem Ausbau des Produktportfolios und einer noch konsequenteren individuellen Kundenausrichtung fortsetzen. In der Geschäftsführung tragen wir dieser Entwicklung Rechnung, indem wir sie noch klarer in drei Bereiche aufteilen und die Verantwortlichkeiten jeweils in eigene Hände legen", erläuterte Felix Heusler die Umstrukturierung.