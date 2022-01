Obdachlose vor der Kälte schützen

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG - Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sollten wir besonders aufmerksam gegenüber Wohnungslosen sein. Darauf weist die Abteilung für Soziales und Integration des Lahn-Dill-Kreises hin.

Zwar gibt es zwei von der Stadt Wetzlar und dem Lahn-Dill-Kreis geförderte Einrichtungen, damit Menschen ohne ein festes Dach über dem Kopf die Nächte im Winter nicht draußen verbringen müssen. Doch nicht immer können Wohnungslose von diesem Hilfsangebot Gebrauch machen.

Bürger, die einen Menschen auf der Straße antreffen, der in Erfrierungsgefahr ist, können schnell und einfach helfen: Sie sollten in diesem Fall den Notruf 112 wählen. Mit rechtzeitigem Handeln kann so Leben gerettet werden.